屏東疫情將進入高原期　縣府籲請民眾善用醫療分流

▲兒童施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(2)日新增2773例本土確診個案；縣府衛生局表示，疫情呈現北降南升的現象，南部即將進入高原期，縣府早已啟動醫療分流，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞，讓醫療量能留給真正需要緊急救護的人。

此外，12-17歲校園第三劑疫苗施打也將於下週6月6日開始安排，衛生局統計，有意願施打第三劑疫苗的人數為22840人，縣府已經向中央提出疫苗需求量。

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衛生局指出，疫情連日居高不下，為減輕醫療負荷，縣府啟動的分流機制包括遠距視訊診療、防疫門診、一站式服務等。有呼吸道症狀的民眾，全縣有390家基層診所含衛生所在內，提供看診、領快篩劑服務；快篩陽性者可至15家防疫門診、143家診所及衛生所，透過視訊或現場，提供判定、看診、領藥一站式服務。



兒童因病就醫若經急診醫師診視後，視需要即安排兒科專科醫師會診，有寶建醫院、安泰醫院、輔英醫院、恆春基督教醫院；屏基則可執行24小時兒科急診看診；另屏東基督教醫院、安泰醫院、國軍屏東及高榮屏東醫院也開設了兒童急、門診綠色通道，減少等待時間。

今(2)日是輝瑞兒童疫苗(BNT)入校施打第3天，今日共施打720人，累計全縣已施打3萬1687人，施打率達77.8 %，目前施打疫苗的孩童並未出現不良反應的情況，剩餘尚未施打的學童人數並不多，中央會陸續撥補疫苗施打，請家長不用擔心。

根據衛生局統計，6月2日公告確診2773人中，2246人快篩陽判確診，佔確診量的81.0%。其中醫院研判868例佔38.6%，基層診所研判1378例佔61.4%。

截至6月2日，縣內居家隔離現管人數4152人，今日解隔2223人；居家照護累計38500人，解除28949人，現管9551人。