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美真實確診數超越官方30倍！落差主因曝光　哈佛醫：簡直是在玩火

▲▼美國紐約新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現在平均每日新增9.4萬例確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據官方數據顯示，美國現在平均每日新增9.4萬例確診，處於第4波激增期，但專家指出，這個數字恐怕比現實還要低30倍。哈佛醫學院專家指出，在家快篩陽性的不算入官方數字，加上人們認為病毒是溫和、不會影響生活的，所以就不願主動檢測，這樣「不問不說」的防疫政策，無法真實評估疫情，「我們簡直是在玩火。」

根據《衛報》報導，紐約城市大學（City University of New York）流行病學教授奈許（Denis Nash）的一項調查顯示，約22％的紐約成年人在4月23日至5月8日間染了新冠肺炎，這意味著該市有150萬名成年人在兩週內確診，幾乎高於官方統計數字的30倍。

雖然這項調查是在紐約進行，但可以套用在全美各個地方，因為紐約市比其他方更容易進行PCR檢測，這代表著其他地區的差距可能更大，奈許說，「這令人感到非常擔憂，這意味著我們真正理解和超前於病毒的能力被削弱了。」

▲▼美國紐約新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民眾進行PCR檢測意願低。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，造成官方跟現實差距的可能原因是，在家中快篩陽性的病患，不會列入官方數據中，加上疫情期間的防疫疲乏、缺乏相關資訊等，都會導致人們就算可能接觸到病毒，還是不想進行檢測。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）臨床講師吉爾瑪努斯（Lara Jirmanus）表示，還有另一個讓民眾不願意檢測的巨大阻礙，「美國人被告知，這種病毒是溫和的，不會影響他們的生活，但若檢測結果是陽性，就必須待在家裡，不能去上班、上學。」她接著指出，「這就像是創造了一種『不問不說』的國家政策，這也是一個讓新冠肺炎快速傳播的完美方式，尤其有60％的傳染發生在無症狀患者身上。」

▲▼美國紐約新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於新冠疫苗接種率提高，此波疫情的住院和死亡數不如以往高。（圖／達志影像／美聯社）

吉爾瑪努斯說，隨著確診人數上下更迭，需要提供給人們明確的指示以進行預防，「相反地，我們基本上只是把自己置身於病毒風險中，我們不知道未來會發生什麼事，也許下一個變異株會更容易讓人生病或死亡。」

由於新冠疫苗接種率提高，此波疫情的住院和死亡數不如以往高，但納許指出，住院和死亡並非新冠肺炎的唯一負面結果，「長新冠後遺症會伴隨病患一段時間，住院和死亡並非唯一的負面問題。」目前約有10％至30％的人會出現後遺症，每次的確診、再確診都是對長期健康的再次威脅。

新的研究指出，疫苗對預防長新冠後遺症的效力僅15％，吉爾瑪努斯說，當然需要回歸正常，但若是在不了解病毒的清況下，現在的鬆綁防疫的做法就是一場非常大的賭注，「我們不知道新冠肺炎未來會變成什麼樣子，我們簡直是在玩火。」

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