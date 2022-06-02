8成赴日旅客免隔離、落地採檢！通關時間大幅縮短2／3

▲日本機場通關速度大幅提高。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府1日再度放寬入境管制，約80%的外籍旅客在抵達日本後，可以免除落地採檢與居家隔離，而相關防疫措施的鬆綁也大幅提高通關速度，讓原本至少需要3小時的入境手續縮短至1小時就能完成。

根據《共同社》報導，日本自1日正式啟用新的檢疫標準，根據疫情風險將各國家與地區分為藍、黃、紅3個類組。疫情最為穩定的藍組包含美國、英國以及台灣等98個國家與地區，在入境後可免除採檢與居家隔離；黃組包含印度、土耳其等99個國家與地區，旅客只要完成3劑指定廠牌疫苗接種，便可以免除隔離與落地採檢；而紅組則仍需要進行檢測與隔離。

此外，有鑑於入境檢疫門檻放寬，有更多量能消化旅客，因此也從同日起將單日入境上限人數從1萬人提高至2萬人。不過所有入境者仍須提供搭機前72小時內的PCR陰性檢測證明。而根據未來疫情變化，日方也可能隨時調整分組。

一名負責到機場迎接10名印尼技能實習生的管理人員表示，先前因為要等待入境採檢結果，因此都要耗費數小時，不過由於印尼被分類在藍組，無須檢測與隔離，大大縮短了等待時間，通關十分順暢。

根據成田機場檢疫所表示，除了常規的入境手續之外，旅客在入境時因為要等待檢測結果，因此往往還要多花3個小時，不過如今免除檢測，時間可以直接縮短至1小時。

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