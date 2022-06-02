IP在北市府！網軍造謠「妻、3孩確診送醫」　柯文哲下令：一週內查出

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

有PTT鄉民「LovError」日前在網路發文表示，妻子與3名小孩發高燒住院，卻被醫生說是輕症，痛批中央未超前部署；但PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，且還被網友發現其IP位置在台北市政府。對此，台北市長柯文哲2日表示要調查；台北市資訊局長呂新科也允諾，在6月8日以前查出來。

台北市長柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，民進黨台北市議員王閔生先是詢問，是否對說謊、造謠、網軍很討厭？柯文哲連續回答「對。」

王閔生指出，柯文哲曾說過「網軍玩過頭會有報應」，結果這報應跑到台北市政府上，近期PTT鬧得沸沸揚揚的「LovError」爭議，對方曾在1月發表過年要去女友家玩的文章，但5月又發老婆中重症住院、3個小孩發燒40度，去台大醫院PCR確診，質疑顏色對了才可以拿到藥，結果被PTT創設人杜奕瑾抓包有爭議後，還自我承認是「幻想文」，造成社會恐慌。

▲台北市議員王閔生。（圖／記者林敬旻攝）

王閔生質疑，該帳號說謊成性，還回應網友說「我就是來監督你們的」，結果後來被抓包相同IP帳號包括「going90」、「going70」、「a45806722」等，且IP位在台北市政府，發文時間都是上班時間，甚至貼過台北市衛生局健康管理科的徵才廣告。

柯文哲聽聞後也一頭霧水，先是詢問底下官員「這是哪裡的」、「衛生局徵才廣告乾他什麼事」，隨後又問「這是誰啊？」

而台北市資訊局長呂新科回應，每個訊息都有聯外IP，內部每個設備也都有一組IP，會依照此結構進行查詢，找看看內部網路是由誰發出該訊息，目前正在調查當中，查詢清楚後會報告給政風處。

王閔生追問，調查期限為何，是一年還是兩年？柯文哲則直言，一週就夠了。而呂新科也說，下週就會有結果，大約在下週三（6月8日）以前可查出，並將報告交給台北市議會。