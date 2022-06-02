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BA.4、BA.5太毒　研究：南非「98%人口有抗體」仍爆發確診潮

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲這項最新研究在2日發布。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

最新一項新冠研究指出，南非約有98%人口因接種疫苗或曾經染疫、甚至兩者皆有，因此體內有抗體。儘管如此，許多南非民眾4月份仍被Omicron亞變種BA.4及BA.5感染，在當地形成第5波疫情。

紐約時報報導，這項未經同行審議的研究於2日發布，分析3月中旬南非各地3395名捐血者所提供的血液樣本，發現約87%的人當時可能已經確診，另外約11%的人有打過疫苗且短時間內並未感染新冠。

依據研究結果，雖然絕大多數南非民眾擁有抗體，但許多人還是在4月份開始的疫情期間再一次染疫。已知這一輪疫情是由Omicron亞變種BA.4與BA.5所推動。

根據約翰霍普金斯大學系統科學及工程中心，這波疫情在5月下旬達到高峰，平均單日新增超過7000例，平均每日約50名確診者死亡。不過這已低於2021年的第2波疫情高峰，當時平均每天有500人病歿。

研究人員表示，這項研究提供更多新冠病毒具進化、免疫逃脫能力的證據。目前認為，Omicron亞變種BA.4與BA.5傳播力比BA.2還要強，而BA.2則比原始Omicron變異株更具傳染性。

南非史德蘭波希大學（Stellenbosch University）流行病學教授瓦特（Alex Welte）表示，這項研究血液樣本中的這些抗體，未能提供足以預防感染BA.4及BA.5的保護力。

紐約哥倫比亞大學流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）與其他科學家均認為，此項研究發現與越來越多的證據相符合，也就是新冠病毒已經變得更會重複感染，未來世界各地疫情可能繼續重演。

►研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆到96%
►確診如吃無敵星星？　新冠後遺症5大QA一次看
►BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

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