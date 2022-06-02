國3南雲段貨車撞清掃車翻覆　瓦斯桶噴飛影像曝！後方2車又追撞

記者蔡佩旻／雲林報導

國道3號南雲路段今（2）日上午南向251.6公里處發生一起車禍事故，載有瓦斯桶的卡車追撞清掃車後翻覆，車上物散落遭後方2車煞車不及撞上，該起事故共造成4車肇事，1人受傷。第八公路警察大隊古坑分隊獲報後立即派遣巡邏車到場處理，並於11時24分排除全線恢復通行，4車駕駛酒測值均為0。

▲國道3號南向251.6公里上午發生車禍事故，載有瓦斯桶的卡車追撞清掃車後翻覆，車上物散落遭後方2車煞車不及撞上，該起事故共造成4車肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

第八公路警察大隊古坑分隊長林子靖說明，今日上午9時58分在國道3號南向251.6公里處，發生交通事故，初步了解，一輛由簡姓男子（33歲）駕駛載有瓦斯空桶大貨車，疑未注意車前狀態撞擊於外側路肩作業由洪姓男子（43歲）駕駛之清掃車，碰撞後大貨車側翻於外側路肩，頓時車上瓦斯桶及空桶散落於車道。

▲載有瓦斯桶的卡車追撞清掃車後翻覆，車上物散落遭後方2車煞車不及撞上，該起事故共造成4車肇事。

後方接連2輛分由黃男（58歲）、曹男（49歲）駕駛之自小客車煞車不及，分別撞擊所散落車道的瓦斯空桶才緊急停靠外側路肩，第八公路警察大隊古坑分隊獲報並於11時24分排除路障，全線恢復通行，4名駕駛酒測值均為0，第八公路警察大隊呼籲用路人，國道轄線110年度因未注意車前狀態肇事共6301件，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

▲載有瓦斯桶的卡車追撞清掃車後翻覆，車上物散落。

▲卡車撞擊猛烈，車上空桶拋飛1層樓高。

▲國道3號南向251.6公里上午發生車禍事故，車道一度封閉僅剩內線通車。

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