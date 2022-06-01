恐怖出租套房...住客開窗吐痰丟垃圾　縣府：改善前不得入住

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市後庄里一棟私人出租套房「尊龍會館」，屢遭民眾反應住戶有開窗丟垃圾、環境衛生不佳及垃圾隨意放置情形。縣府相關單位日前曾對該會館稽查及會勘並要求改善，由於業者並未改善完成，縣府跨局處單位今（1）前往擴大稽查，並針對缺失告發及要求立即改善。

「尊龍會館」整棟大樓內多達90多間套房，雲林縣政府今由環保局張喬維局長帶隊，偕衛生局、警察局、勞青處、建設處等相關單位今日進行聯合稽查，除針對不合法規部分加以告發，並要求入住者應立即安排離開，在改善合格前不得再有入住者。

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，目前有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局針對環境髒亂於日前稽查要求限期改善部分，立即開單告發處分，並要求業者加強該區環境清消，垃圾應於室內妥善貯存消毒並依規定委託清運業者清運垃圾，並將架設移動式攝影機，倘有違規亂丟垃圾、煙蒂情形，依法按次連續加重處份。



雲林縣衛生局長曾春美表示，該出租套房並非雲林縣徵用之防疫旅館，衛生局經查法傳系統並無確診者於該地點進行隔離。勞青處表示，新入境居家檢疫地點必須是防疫旅館、集中檢疫所或事前經地方政府查核符合規定的防疫宿舍，目前該場所未經申請核可，不能作為居家檢疫場所。



環保局長張喬維說明，有關垃圾處理部分需委託合格清運廠商處理，另民眾陳情夜間喧嘩吵鬧亦將由警察單位夜間將加強巡邏、取締，確保民眾安寧，同時亦請入住居格者應確實待在房間內並注意音量不要影響鄰近居民，不得有開窗戶丟菸頭及吐痰等行為，雲林縣政府各單位將加強取締。

▲雲林斗六市後庄里一棟私人出租套房「尊龍會館」，屢遭民眾反應住戶有開窗丟垃圾、環境衛生不佳及垃圾隨意放置情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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