雲林兒童疫苗只到四成　不滿六都攔截...議員嗆：城市孩子才寶貴

▲雲林縣議員蔡東富於議會質詢指出中央設置大型快打戰竟是撥用各縣市原訂的疫苗劑量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央政府昨（30）拍板將在六都設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，並於明天6月1日開打，縣議員蔡東富接獲陳情，指這些疫苗竟是攔截原本要給各縣市的BNT兒童疫苗，覺得不可思議，在議會縣政總質詢怒斥，「難道要雲林縣民抱著或帶著孩子跑到台南市去打疫苗」?

以雲林為例，雲林縣今天應會到貨5600劑BNT兒童疫苗，但臨時獲通知劑量被刪減過半，原因是改撥給大型施打站，導致今天雲林只剩下2300劑到貨。縣府表示，原訂至6/2日前完成兒童疫苗施打，但面對突如其來的疫苗量銳減情況，讓衛生與教育單位計畫全被打亂。縣府今早緊急與衛生所、基層診所、學校、幼兒園溝通，基層與家長反應炸鍋。

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雲林縣議員蔡東富表示，今天早上接到消息，指中央昨天通知今天會撥發5600劑輝瑞兒童疫苗給雲林縣，今天早上緊急通知只撥2300劑，原因是中央昨晚緊急召開疫苗會議，院長蘇貞昌拍板，南區在台南設兒童疫苗接種站，疫苗由各縣市疫苗調撥，雲林縣原預撥5600劑減為2300劑，只有原本的四成。

政府人士低調證實，昨晚縣府還向中央確認過疫苗數量，沒想到一夜之間就發生大轉彎，讓地方真的是措手不及。確實接獲緊急通知僅可撥2300劑。

雲林縣議員黃文祥也表示，中央因在台南設接種站減少要給雲林的疫苗數量，難道「都市孩子比較寶貴，鄉下孩子不重要」，要求縣府強力向中央爭取。

政府人士低表示，若沒有足夠的疫苗可以撥補到基層診所，目前將先以簽寫同意書的孩童在學校集中施打為主，預計6/2完成集體施打，6/2過後未施打的孩童，再由縣府會再將疫苗撥補到診所，提供未施打的孩童疫苗接種。縣府一定會緊急調度爭取，盡全力保護雲林的孩子。

▲雲林縣政府人士低調證實，確實接獲緊急通知今日僅可撥發2300劑到貨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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