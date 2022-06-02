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社會 社會焦點 保障人權

約女網友出遊見她雙腿骨折動不了　淫狼載回家囚禁2天性侵4次

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲莊男不僅性侵女同事，還對雙腿骨折動不了的女網友性侵4次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／南投報導

南投一名莊姓男子與女同事飲酒後，竟趁對方吃下安眠藥準備入睡時，性侵得逞，事後還對其施暴；1個多月後，莊男用交友軟體認識具有中度精神障礙的女子，見面帶至自家租屋處後，利用女子因骨折行動不便而無力反抗，4度性侵得逞。南投地院對這名噁狼莊男依強制性交罪，判6年有期徒刑，傷害罪判3月，得易科罰金。

判決指出，這名莊姓男子過去曾有家暴前科，曾入獄服刑3個月。去年5月，他前往女同事小琳（化名）家中飲酒，而小琳服用安眠藥準備就寢，莊男卻尾隨進房，將小琳壓制在床上，小琳哭喊「我不要」、「為何要這樣對我」，卻因吃藥後沒有力氣推開，讓莊男性侵得逞。

事後，小琳因不滿被強暴怒罵莊男，莊男竟惱羞成怒，毆打小琳，導致其左手食指及中指指節瘀傷，還推倒房間內櫃子，直到小琳打電話向友人求救，莊男才離去。小琳隔日向警方報案。

1個多月後，莊男在交友軟體上結識一名中度精神障礙女子小芳（化名），當天就相約出遊，還將小芳從基隆載至南投的租屋處。沒想到，莊男得知小芳雙腿骨折剛動完手術，行動不便而無力反抗，2天內性侵4次得逞，還不讓小芳離開租屋處，直到小芳傳訊給友人求救，趁莊男出門上班時才被救出。

法院認為，雖然莊男對於上開犯行均坦承不諱，卻導致2名女性有嚴重心理創傷，迄今仍未與2人和解，依5個強制性交罪合併執行有期徒刑6年；傷害罪判3月，得易科罰金。

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