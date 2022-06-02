怪男炒飯店點餐沒吃就走！老闆看監視器氣炸　竟是偷了三星手機

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前到中港一街一家炒飯店用餐，等待期間見後方桌上有一支手機，趁老闆在忙，偷竊得逞，經老闆發現後調閱監視器才發現男子犯行，警方循線逮捕男子，但手機已經賣了，警方近一步追查，發現他還涉嫌在網咖偷竊皮包，得手1800元，訊後依竊盜罪送辦。

▲許男在炒飯店偷老闆的三星手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，46歲許姓男子上個月（5月）28日上午11時許，獨自到中港一街的炒飯店用餐，在等待時見後方桌上放著一隻三星手機，竟起貪念趁老闆在忙，轉身將手機偷走，連飯都沒吃就快步逃離現場。

▼警方循線將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

35歲老闆見他連飯都沒吃就離開，直覺有異，經查看放桌上的手機竟被偷走，立即調閱店內監視器，許男犯行全都錄，隨後向轄區派出所報案，並將影片貼在臉書不公開社團「愛新莊我是新莊人」，要認識許男的網友「多多勸他向善吧！」

警方6月1日循線在中華路一段逮捕許男，他表示原本手機要自用，但發現不好用，直接拿去二手店低價賣掉；炒飯店老闆事後也在社團內貼文，感謝警方積極辦案「謝謝辛苦的波麗士」，經調查，許男在5月31日在一家網咖也偷得一只皮包，得手1800元，全案依竊盜罪函送新北地檢署偵辦。