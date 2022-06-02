1顆10元！料好實在大小適中　彰化肉粽名店...半天狂賣4千顆

記者唐詠絮／彰化報導

端午節即將到來，物價節節高漲，彰化有家遠近馳名楊媽媽肉粽店，店內賣的芋粿、肉粽雖然小顆一點點，但通通只要銅板價10元，而且內餡可是一點都不馬虎，裡面放入大塊控肉、花生等配料，30多年來顧客絡繹不絕，店家忙不過來請來八、九十歲人瑞級阿嬤幫忙包粽子。問她賣一顆10元還有賺嗎，楊媽媽笑著說：「做健康耶，大家歡喜就好」。

▲員林楊媽媽肉粽1顆10元。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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這家店位在員林市博愛街，就算不是過年過節，一天就可以賣出將近800顆，年節時更是忙不過來，最遠還曾經宅配8,800顆肉粽到綠島，遇到大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境，信眾贊助素粽高達2萬多顆，剛起鍋300顆一下了就被買光。說到楊媽媽肉粽，還真的聲名遠播，不少都是衝著高知名度自遠地來的嘗鮮客。

楊媽媽說，她原本是在埔鹽開店，後來小孩長大了在開麵包店，全家就一起搬來員林，家人都在身邊一起幫忙，日子雖然忙碌，但過得非常的知足，她認為現在的人食量不大，在不要浪費食物的前提下，才會把粽子尺村略為縮小，然後一顆只賣10元銅板價。為了端午節，這幾天甚至請來幾位阿嬤幫忙包粽子，一天平均賣出4,000顆以上。

▲國寶級阿嬤在店裡幫忙包粽子。

楊媽媽指出，雖然比市面的粽子略為小顆，但絕對不簡單，鹹粽有分為黑米、長糯米(老鼠牙)及鹼粽，鹹粽結合南北粽口味，除了基本的粽葉外、爌肉、雪蓮子、花生等餡料，真材實料一一俱全，問題是包括瓦斯及餡料全都需要成本，這樣有賺錢嗎？楊媽媽笑著說，做健康啦，大家喜歡就好，也希望大家繼續支持。