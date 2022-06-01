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雲林+1758！人數再衝新高　學童疫苗施打率達48.4%

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（1）日新增1758例本土確診個案，分別為斗六420例，虎尾240例，斗南177例，西螺146例，北港86例，麥寮85例，莿桐、古坑各83例，林內81例，大埤44例，二崙43例，土庫42例，四湖37例，元長35例，口湖、水林各33例，崙背28例，台西24例，東勢、褒忠各19例，個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1758例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1758例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-98歲，無症狀1290人、輕症468人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有698人、確診者居家照護在管中有4690人。統計至5月31日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10657人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月30日止已完成6435人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今本土累計確診數共24187例，其中1例為兒童重症、32例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。今日新增 4 名死亡確診個案，為1名男性及3名女性，年齡介於70至90多歲間，有糖尿病、高血壓、失智、癌症等慢性病史，其中3位未曾接種疫苗，另1位已接種2劑疫苗，死亡日期介於 5/27 至 5/28間，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日確診死亡個案新增4例，另再增4例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

兒童疫苗部分，雲林縣幼兒園、國小學童共計3萬5千300人，截至5月31日總計1萬7千092 人完成兒童疫苗接種，目前施打率為 48.4%。國小部分截至今天上午已有40所接種完成，其餘77所分別於今天下午與明天持續接種；幼兒園部分則有67所完成疫苗接種，其餘64所預計於今天下午與明天完成。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計32確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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