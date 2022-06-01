　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美簽署21世紀貿易倡議　納入貿易便捷、反貪污等11項談判重點

記者陳家祥／台北報導

行政院政委鄧振中1日完成與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會晤，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，目的是要以具體的方式來深化台美的經貿關係。台美雙方將致力於開啟談判，目標是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

▲▼行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮。（圖／行政院提供）

政委鄧振中表示，剛剛結束跟美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）的視訊會議，雙方在會議中確認，台灣、美國要啟動重要經貿倡議「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議，台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

鄧振中表示，在這目標之下，首先要開始11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意倡議的第一次會議會在本月底於華府舉行。

政院指出，預期雙方未來的談判將包涵下列議題：

1.貿易便捷化：
●尋求以最佳方式促進貿易，包括加速執行WTO的貿易便捷化協定、採取數位化措施等，以加速海關通關程序。
●就電子支付方式、風險管控、保護交易者資訊等進行協商，以協助中小企業善用科技快速通關。

2.法規訂定原則：
●本於對良好治理及遵守法律的理念，採用完善、透明化的原則訂定法規。
●相關原則包括：即時於網路提供關於法規及法規訂定過程的資訊、與公眾溝通並考量各方意見，並基於最佳資訊、科學及證據做成法規決策。
●尋求討論服務業法規透明化及良好治理的可能性。

3.農業：
●透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。

4.反貪污：
為防止及打擊賄賂與貪污，致力下列事項：
●建立強而有力的反貪污標準
●消除以稅賦減免作為賄賂之方式
●建立關於追繳貪污犯罪所得之措施
●建立拒絕提供涉及貪污犯罪之外國公職人員避風港的相關措施

5.協助中小企業貿易：
●為便利中小企業經商，將透過排除貿易障礙、分享最佳做法等方式，促進中小企業貿易。
●協助婦女或弱勢群族等擁有的中小企業經商。

6.掌握數位貿易所帶來的利益：
●尋求對勞動者、消費者、企業家及中小企業有利的數位貿易環境。
●雙方共同理念包含：建立消費者對數位經濟的信任、推廣資訊的取得、便利數位科技的使用、建立具韌性且安全的數位基礎建設，並解決數位經濟中具歧視性和貿易扭曲的作為。

7.推廣以勞工為中心的貿易：
●推動勞動權益之保護，發展更具包容性的貿易與勞動政策，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動。
●創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為促進勞動權益的正面力量。

8.支持環境及氣候行動：
討論深化貿易與環境議題的合作，包括：
●依據去年「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會(COP26)的成果推動雙方的經濟去碳化。
●交換貿易與環境相關議題資訊。
●支持企業、綠色就業與低碳經濟之成長。

9.標準：
●基於共同理念發展規範，以利標準、技術性法規及符合性評鑑程序從準備到採行，都是基於合法政策目標、不具歧視性，且不會衍生不必要的貿易障礙。
●基於國際標準協助法規接軌及建立最佳典範，並促進貿易韌性。

10.國營事業：
●認為國營或國家控制事業，及政府指定之獨占事業不符市場常規的作法，會對國際貿易及投資造成顯著扭曲。
●發展規範以確保相關政府控制事業依市場機制運作、公平監管，且不會接受扭曲貿易的非商業性援助。

11.非市場政策及做法：
●台美均為市場經濟體，且瞭解貿易夥伴的非市場政策衍生的損害，威脅人民生活，並傷害勞工及企業。
●合作對抗這些有害的非市場政策及做法。

行政院指出，台美雙方期待藉由「台美21世紀貿易倡議」及與利害關係人之持續互動，推進及深化台美重要經貿關係、提倡共享價值，一起應對共同的挑戰和機會。雙方將以共享價值為基礎，推動彼此貿易優先事項，為勞工及產業促進創新及包容性之經濟成長。

本項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。本項倡議內容係以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP，政府將結合產、官、學、研各界力量，為我爭取最大利益。

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
納豆IG「曬照」曝近況！　整排藍勾勾感動：歡迎回來
去年才加入Rakuten Girls　人氣女孩突宣布將離隊
端午前「易破財3星座」！Top 1投資股票恐賠錢
台美簽署21世紀貿易倡議！　納入11項談判重點
50嵐停賣什麼超可惜？鐵粉敲碗「絕版2品項」快回歸
大學帥男神似羅志祥　吳宗憲「一建議」讓范逸臣笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王必勝讚雙北市長非常優秀　「我沒有資格去評價他們」

台美21世紀貿易倡議啟動　外交部：有助台灣連結全球經濟

台美21世紀貿易倡議引大陸不滿？　政院：不應該有任何第三方阻撓

勵進研究船遭陸方海警船騷擾　行政院譴責：無理干擾非常不可取

台美21世紀貿易倡議正式啟動　鄧振中哽咽：我等30年了

台美簽署21世紀貿易倡議　納入貿易便捷、反貪污等11項談判重點

快訊／台美更密切實質的互動！行政院宣布：台美簽署「台美21世紀貿易倡議」

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

王必勝揭兒童疫苗站設立初衷　「接到很多家長反應、不干擾地方作業」

雲林大老累積近2000人連署　力挺林佳龍參選台北市長

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

王必勝讚雙北市長非常優秀　「我沒有資格去評價他們」

台美21世紀貿易倡議啟動　外交部：有助台灣連結全球經濟

台美21世紀貿易倡議引大陸不滿？　政院：不應該有任何第三方阻撓

勵進研究船遭陸方海警船騷擾　行政院譴責：無理干擾非常不可取

台美21世紀貿易倡議正式啟動　鄧振中哽咽：我等30年了

台美簽署21世紀貿易倡議　納入貿易便捷、反貪污等11項談判重點

快訊／台美更密切實質的互動！行政院宣布：台美簽署「台美21世紀貿易倡議」

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

王必勝揭兒童疫苗站設立初衷　「接到很多家長反應、不干擾地方作業」

雲林大老累積近2000人連署　力挺林佳龍參選台北市長

王必勝讚雙北市長非常優秀　「我沒有資格去評價他們」

李康生「入圍6項」分享拍片竅訣　喊話快來拿百萬獎金：等我頒獎　

杏與影帝爸渡邊謙失和20年破冰了！　「主因是東出昌大」內幕曝光

林哲瑄開轟無用　統一6比3送富邦4連敗

納豆IG「燦笑網美照」曝近況！　整排藍勾勾感動：歡迎回來

給說法／導師辱罵學生，家長也能請求賠償嗎

10歲女兒確診「眼爆血絲狂流淚」！　曲艾玲一看驚嚇：真的好可怕

泰晤士公布「亞洲大學排名」：台大第21、北京清華第1

台廠靠收購日企擴大規模、下一步瞄準電動車　日媒憂心「技術被拿走」

台美21世紀貿易倡議啟動　外交部：有助台灣連結全球經濟

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

恩恩爸追「消失的81分鐘」！新北衛生局約見面遭拒　侯友宜回應了

沈富雄批陳時中「腦殘的指揮官

蔡英文喊「1億劑快篩5月到貨」　網狠酸：今天5／32？

快訊／蔡其昌助理涉造謠　台中市警局：已符合「惡、假、害」要件

討好肌肉男可笑　館長秀禮物嗆王浩宇：你罵蔡英文？

蔡其昌才說傳假訊息必繩之以法　不久助理被抓包造謠

北市：畢典禁外賓、成發得打3劑疫苗

北市兒童疫苗施打率墊底　他一看算法「真是政治考量」

藍委問蔡英文：5月1億劑快篩到貨了嗎？

快訊／行政院宣布：台美簽署「台美21世紀貿易倡議」

批蔡英文草菅人命！陳智菡揭2證據

特偵組遭控「擺爛包庇」馬英九　三中案放水鐵證筆錄曝光

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

蔡英文「5月取得1億快篩」承諾遭質疑　截至月底已交貨1.68億劑

更多熱門

相關新聞

台美21世紀貿易倡議引大陸不滿？　政院：不應該有任何第三方阻撓

台美21世紀貿易倡議引大陸不滿？　政院：不應該有任何第三方阻撓

行政院1日晚間召開記者會宣布，台美雙方達成「台美21世紀雙邊貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，對於媒體提問該協議是否引起中國不滿，政委鄧振中表示，現在每個國家都在想辦法擴大經貿、技術合作、強化各自競爭力，為了區域發展、世界經濟，不應該有任何第三方作出阻撓。

勵進研究船遭陸方海警船騷擾　行政院譴責：無理干擾非常不可取

勵進研究船遭陸方海警船騷擾　行政院譴責：無理干擾非常不可取

台美21世紀貿易倡議正式啟動　鄧振中哽咽：我等30年了

台美21世紀貿易倡議正式啟動　鄧振中哽咽：我等30年了

快訊／行政院宣布：台美簽署「台美21世紀貿易倡議」

快訊／行政院宣布：台美簽署「台美21世紀貿易倡議」

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

關鍵字：

行政院台美經貿辦貿易影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／桃園也跟進！　全國遠距一次看

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

高雄知名汽車旅館被爆「偷裝針孔」

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

更多

最夯影音

更多
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面