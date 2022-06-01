台美簽署21世紀貿易倡議　納入貿易便捷、反貪污等11項談判重點

記者陳家祥／台北報導

行政院政委鄧振中1日完成與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會晤，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，目的是要以具體的方式來深化台美的經貿關係。台美雙方將致力於開啟談判，目標是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

政委鄧振中表示，剛剛結束跟美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）的視訊會議，雙方在會議中確認，台灣、美國要啟動重要經貿倡議「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議，台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

鄧振中表示，在這目標之下，首先要開始11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意倡議的第一次會議會在本月底於華府舉行。

政院指出，預期雙方未來的談判將包涵下列議題：

1.貿易便捷化：

●尋求以最佳方式促進貿易，包括加速執行WTO的貿易便捷化協定、採取數位化措施等，以加速海關通關程序。

●就電子支付方式、風險管控、保護交易者資訊等進行協商，以協助中小企業善用科技快速通關。

2.法規訂定原則：

●本於對良好治理及遵守法律的理念，採用完善、透明化的原則訂定法規。

●相關原則包括：即時於網路提供關於法規及法規訂定過程的資訊、與公眾溝通並考量各方意見，並基於最佳資訊、科學及證據做成法規決策。

●尋求討論服務業法規透明化及良好治理的可能性。

3.農業：

●透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。

4.反貪污：

為防止及打擊賄賂與貪污，致力下列事項：

●建立強而有力的反貪污標準

●消除以稅賦減免作為賄賂之方式

●建立關於追繳貪污犯罪所得之措施

●建立拒絕提供涉及貪污犯罪之外國公職人員避風港的相關措施

5.協助中小企業貿易：

●為便利中小企業經商，將透過排除貿易障礙、分享最佳做法等方式，促進中小企業貿易。

●協助婦女或弱勢群族等擁有的中小企業經商。

6.掌握數位貿易所帶來的利益：

●尋求對勞動者、消費者、企業家及中小企業有利的數位貿易環境。

●雙方共同理念包含：建立消費者對數位經濟的信任、推廣資訊的取得、便利數位科技的使用、建立具韌性且安全的數位基礎建設，並解決數位經濟中具歧視性和貿易扭曲的作為。

7.推廣以勞工為中心的貿易：

●推動勞動權益之保護，發展更具包容性的貿易與勞動政策，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動。

●創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為促進勞動權益的正面力量。

8.支持環境及氣候行動：

討論深化貿易與環境議題的合作，包括：

●依據去年「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會(COP26)的成果推動雙方的經濟去碳化。

●交換貿易與環境相關議題資訊。

●支持企業、綠色就業與低碳經濟之成長。

9.標準：

●基於共同理念發展規範，以利標準、技術性法規及符合性評鑑程序從準備到採行，都是基於合法政策目標、不具歧視性，且不會衍生不必要的貿易障礙。

●基於國際標準協助法規接軌及建立最佳典範，並促進貿易韌性。

10.國營事業：

●認為國營或國家控制事業，及政府指定之獨占事業不符市場常規的作法，會對國際貿易及投資造成顯著扭曲。

●發展規範以確保相關政府控制事業依市場機制運作、公平監管，且不會接受扭曲貿易的非商業性援助。

11.非市場政策及做法：

●台美均為市場經濟體，且瞭解貿易夥伴的非市場政策衍生的損害，威脅人民生活，並傷害勞工及企業。

●合作對抗這些有害的非市場政策及做法。

行政院指出，台美雙方期待藉由「台美21世紀貿易倡議」及與利害關係人之持續互動，推進及深化台美重要經貿關係、提倡共享價值，一起應對共同的挑戰和機會。雙方將以共享價值為基礎，推動彼此貿易優先事項，為勞工及產業促進創新及包容性之經濟成長。

本項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。本項倡議內容係以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP，政府將結合產、官、學、研各界力量，為我爭取最大利益。