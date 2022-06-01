快訊／台美更密切實質的互動！行政院宣布：台美簽署「台美21世紀貿易倡議」

記者陳家祥／台北報導

台美關係重大進展！行政院1日晚間召開記者會宣布，行政院政委鄧振中結束與美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）會談後，宣布雙方達成「台美21世紀雙邊貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

行政院發言人羅秉成說，台灣在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，尤其中美貿易衝突加劇，加上疫情對國際經濟的衝擊影響，供應鏈的問題浮出檯面，世界各國體認到，台灣是美中競爭最重要的科技核心、半導體的全球製造中心。美國政府更意識到，必須加強與台灣在政治、經濟上的連結，才能穩住供應鏈的任性跟安全。

「因此美國國會跟社會各界都主張，要跟台灣建立更密切的經貿關係。」羅秉成指出，拜登總統剛上任後隨即恢復TIFA會談，並繼續進行經濟繁榮夥伴對話EPPD的機制，在TIFA架構下雙方密集溝通，今天6月1日，台美經貿關係獲得重大進展，雙方正式公開發布「台美21世紀貿易倡議」，雙方以具體行動深化台美雙邊的經貿關係。

政委鄧振中表示，剛剛結束跟美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）的視訊會議，雙方在會議中確認，台灣、美國要啟動重要經貿倡議「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議，台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

鄧振中表示，在這目標之下，首先要開始11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意倡議的第一次會議會在本月底於華府舉行。

鄧振中指出，「台美21世紀貿易倡議」台美經貿關係上的意義，第一，我們多年來期望跟美國展開的貿易談判，現在已經可以開始進行。第二，我方相信，這項倡議的結果，可以為未來台美發展奠定可長可久的基礎，會產生更大的經貿合作空間，可以說是台美經貿發展的歷史性突破。

第三，雙方要談判議題相關廣泛，是對台美合作以及台美經濟發展最有利的議題，未來還會與時俱進、擴大範圍。第四，在拜登政府現在並沒有關稅談判授權下，倡議重點要是利用堆積木方式，推動協議簽署，已經涵蓋區域貿易協定的所有重要成分，待未來時機成熟，就有會在很短時間內完成我們期待的台美自由貿易協定。

第五，倡議涵蓋的範圍廣泛且深入，為了推動談判，花費的時間、人力會超過以往處理台美經貿關係所花費的精神，未來會尋求政府各部會、民間企業、智庫等各界意見，爭取台灣最大利益。

第六，倡議會有助台灣跟全球經濟的連結，加速台灣跟國際多邊、雙邊經貿協議的談判。

鄧振中說，很多人會問，這個倡議跟美國上周宣布的印太經濟架構的關聯，台美21世紀貿易倡議，跟我們爭取參加印太經濟架構是並行不悖、相輔相成的，還是會持續爭取參加印太經濟架構。

鄧振中指出，在印太經濟架構裡有4個支柱，倡議包含IPEF所有內含，而且也觸及其他支柱，例如供應鏈、減碳、反貪污等部分內容，在此倡議下，都已經跟美國有相當合作關係，包括供應鏈、基礎建設融資合作等，會利用相輔相成的關係，繼續推動參加IPEF。