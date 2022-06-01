台美21世紀貿易倡議正式啟動　鄧振中哽咽：我等30年了

記者杜冠霖／台北報導

行政院1日晚間召開記者會宣布，台美雙方達成「台美21世紀雙邊貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，對於媒體提問談判是否達到預期目標，行政院政務委員鄧振中略為哽咽，並表示，自己等這個等30年了，今天倡議目標就是安排一個談判機制，建立可長可久的台美經貿關係，也就是前次發布的台美新互動模式。

▲台美經貿合作關係深化記者會。（圖／翻攝直播）



對於有沒有達到預期目標，鄧振中略為哽咽，並表示，自己等這個等30年了，就是希望用一個談判機制，跟美方建立更密切的關聯，今天的目標就是安排一個談判機制，建立可長可久的台美經貿關係，也就是前次發布的台美新互動模式，TIFA機制也會繼續下去。

對於談判期程，鄧振中指出，剛才的會談裡，雙方都同意加速進行，但國際上的談判不能訂時間表，但雙方都希望能早日有成果。

媒體提問中國的態度，對此，鄧振中表示，對於第三方的看法，現在每個國家都在想辦法擴大經貿、技術合作、強化各自競爭力，也不希望過度政治化看待。

鄧振中指出，台灣跟美國的經貿關係本來就非常密切，疫情發生後，對美出口成長幅度是這幾個十年最快速一段時間。現在很多美國重要企業到台灣設研發中心，兩邊都有企圖心讓關係更穩固，為了區域發展、世界經濟，不應該有任何第三方作出阻撓。