台美21世紀貿易倡議引大陸不滿？　政院：不應該有任何第三方阻撓

記者杜冠霖／台北報導

行政院1日晚間召開記者會宣布，台美雙方達成「台美21世紀雙邊貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，對於媒體提問該協議是否引起中國不滿，政委鄧振中表示，現在每個國家都在想辦法擴大經貿、技術合作、強化各自競爭力，為了區域發展、世界經濟，不應該有任何第三方作出阻撓。

政委鄧振中表示，剛剛結束跟美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）的視訊會議，雙方在會議中確認，台灣、美國要啟動重要經貿倡議「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議，台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

鄧振中表示，在這目標之下，首先要開始11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意倡議的第一次會議會在本月底於華府舉行。

對於媒體提問有沒有達到預期目標，鄧振中略為哽咽，並表示，自己等這個等30年了，就是希望用一個談判機制，跟美方建立更密切的關聯，今天的目標就是安排一個談判機制，建立可長可久的台美經貿關係，也就是前次發布的台美新互動模式，TIFA機制也會繼續下去。

對於談判期程，鄧振中指出，剛才的會談裡，雙方都同意加速進行，但國際上的談判不能訂時間表，但雙方都希望能早日有成果。

媒體提問中國的態度，對此，鄧振中表示，對於第三方的看法，現在每個國家都在想辦法擴大經貿、技術合作、強化各自競爭力，也不希望過度政治化看待。

鄧振中指出，台灣跟美國的經貿關係本來就非常密切，疫情發生後，對美出口成長幅度是這幾個十年最快速一段時間。現在很多美國重要企業到台灣設研發中心，兩邊都有企圖心讓關係更穩固，為了區域發展、世界經濟，不應該有任何第三方作出阻撓。