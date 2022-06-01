勵進研究船遭陸方海警船騷擾　行政院譴責：無理干擾非常不可取

記者陳家祥／台北報導

隸屬於國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心的勵進研究船，今年3月在菲律賓海域進行作業時，遭中國海警船騷擾，所幸海巡署派遣多艘艦艇戒護，菲方海巡艦艇也出動進行友善巡護，才完成這次航行作業。對此，行政院發言人羅秉成表示，中國實在沒有必要在合法海域、獲得許可的工作範圍內，作無理的干擾，這是非常不可取，要嚴厲譴責。

行政院發言人羅秉成表示，中國海警船對勵進研究船在菲律賓海域無理的干擾，不僅要譴責，也要呼籲，這是經過菲律賓政府同意，由中央大學跟菲律賓大學合作的計畫，事前都取得菲律賓正式的作業許可。

羅秉成說，在過程中，第一時間掌握到中國的海警船要干擾相關合法作業時，海巡署都有掌握第一手情資，也數次派遣海巡艦艇執行戒護任務，這樣的干擾行為沒有得遂，最後在靠近菲律賓的海域時，菲律賓政府海巡艦艇也進行友善巡護，最後航程的工作也順利完成。

羅秉成呼籲，中國實在沒有必要在合法海域、獲得許可的工作範圍內，作無理的干擾，這是非常不可取，要嚴厲譴責。

外交部長吳釗燮則表示，這艘船是跟菲律賓一起合作進行科學研究，中國的做法違反聯合國海洋法公約的做法，外交部今天已發布嚴厲譴責的聲明，大家也都看到菲律賓外交部也有抗議做法。