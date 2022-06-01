高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說「老闆是檢察官」

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄某知名汽車旅館被旅客發現房內有偷裝針孔攝影機。其中，受害的一名年輕孕婦表示，櫃台跟業者最後處理方式是打8折並升等房間，還揚言「老闆是檢察官要我們不要把事情鬧大」，讓她們整晚難眠，且說隔天要聯繫都沒有下文。

該名孕婦在臉書社團「爆料公社」發文表示，她5月31日晚間跟先生、兩對情侶一起入住位於高雄小港區的某知名汽車旅館，沒想到她正要去洗澡時，老公發現電視牆上的鎖孔有異，用手電筒檢查後才發現有針孔攝影機，讓她們嚇得立刻跟櫃台反應。

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▲▼業者起初否認有裝針孔，拆開才說是被偷裝的。（圖／翻攝爆料公社）



原PO說，她是身懷六甲的孕婦，發現被偷拍後有種被偷窺的感覺，精神瞬間繃緊且不知所措。事後，櫃台人員通知主管，主管進入房內先說「這不是（針孔）」，還說可以拆除檢查，然而拆除後確定就是針孔攝影機，這才說「這被人家偷裝的」。

原PO表示，無法想像有多少情侶、家庭被針孔拍攝而不知道，但店家最後的處理方式竟是「打8折升等房間」，還說「老闆是檢察官要我們不要把事情鬧大」，「害我們根本不敢睡啊，有種被窺視監控的恐懼感，我們預定的二日遊行程打亂精神上的壓力，後續說早上8、9點會跟我們連絡，卻是一通電話都沒有！」

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社）



網友看完紛紛留言，「怎麼會通知旅館呀？不是應該報警等警察到就好嗎？」「什麼叫做老闆是檢察官就不能鬧大，就算他是觀世音也要跟他拼」、「天啊！有多少住客是受害者，真的太誇張了吧」、「主管好厲害一眼就知道是不是」、「這種一定是內部人員裝的啊，要查不查而已」、「如果有外出入住旅館（摩鐵）或飯店，進房後請關燈再用手機開啟錄影模式掃視一變，如有針孔攝影機便會出現紅點」。

稍早，小港分局表示，已依法受理展開調查，接續將移請高雄地檢署偵辦。初步了解，該家汽旅目前僅有被爆料房間被發現裝設有針孔，據業者反應，可能是之前投宿旅客所裝設，按照刑法規定，無故用不正當方式竊取他人非公開隱私活動，觸犯刑法妨害秘密罪，相關當事人權益受損可提出告訴。

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