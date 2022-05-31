破獲詐欺收簿集團　新營警治安會報受表揚

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚4月份金融機構及超商主動成功攔阻詐騙有功人員，及新營分局偵破詐欺集團押人妨害自由案及第四分局偵破槍枝改造工廠案件有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局日前破獲詐欺收簿集團，成功瓦解犯罪集團，向市民展現打擊詐欺犯罪的決心，31日有功人員於台南市政府治安會報中，接受市長黃偉哲公開表揚，新營分局呼籲民眾，提供詐騙集團人頭帳戶者，將構成詐欺幫助犯，面臨刑事責任及鉅額賠償，提醒民眾勿因貪圖小利販賣帳戶，成詐騙集團幫兇。

以楊姓犯嫌為首的詐騙收簿集團，透過網路遊戲、通訊軟體等管道，以假投資及只要提供帳戶就能到民宿度假還能拿數萬元酬勞等誘因，吸引民眾提供帳戶。並在成功得手後，軟禁帳戶提供者，新營分局於4月下旬成功營救遭軟禁的3位民眾，並經台南地檢署指揮偵辦，溯源逮獲該集團9名成員，全案訊後依涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，詐騙集團的手法推陳出新，危害社會甚鉅，本案3名被軟禁的民眾，雖被限制自由，成為被害人，但為了蠅頭小利，明知帳戶將被詐騙集團所用仍販賣個人帳戶，已成為詐欺共犯，亦被以詐欺罪嫌移送。呼籲民眾勿因貪圖不勞而獲的外快，導致自己成為詐騙集團的共犯，其中詐騙的關鍵字包含「提供存簿與提款卡給博弈公司兌換」、「繳交存摺特殊管道迅速申辦貸款」、「辦門號換現金」、「協助網拍收取匯款抽成」等，請民眾在尋找打工或有借錢需求，切勿輕信通訊軟體上的假廣告及對方在LINE對話中的指示，交出自己的銀行帳戶或申辦門號。

台南市商業會宋俊明理事長及台南市消防之友會許叙超理事長有感於警消同仁經常與民眾接觸，染疫風險較高，特別以實際行動力挺警消同仁，共捐贈新冠肺炎快篩試劑6000組供警消人員使用，市長黃偉哲也利用5月份治安會報機會，致贈感謝狀感謝宋理事長及許理事等人慷慨解囊共同守護員警及市民健康。

另外，在會議中也公開表揚今年4月份金融機構及超商主動成功攔阻詐騙有功人員，總計攔阻詐騙款項逾新臺幣2800萬元。有關警察局偵破重要刑案部分，表揚新營分局偵破詐欺集團押人妨害自由案及第四分局偵破槍枝改造工廠案件，績效良好。