扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

▲陳男使用女性臉書帳號佯稱找內衣模特兒，對多名女子騙取裸照後，變臉表示「就是要騙裸照」，指示匯錢否則就散佈出去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台東報導

一名陳姓男子透過臉書，向女友恫稱手上握有她的裸照，若不匯錢到指定帳號就要將照片外流，又向她姊姊恐嚇「為妹妹分擔一點」，指使姊姊拍裸照傳給他；又用女性臉書帳號對另一名女子佯稱是「網路警察」，若不「協助調查」就要聯絡其家人，要求拍私密處，甚至叫女子「去拍媽媽內衣褲」，陳男以類似手法詐騙數名女子，台東地院依照恐嚇取財等罪，可易科罰金部份判處1年5月、不得易科罰金判處2年3月。

21歲陳姓男子有多項詐欺等前科，2019年11月5日才剛服完刑出監，同年12月25日，又在臉書上申請女性名字的假帳號，先是向楊姓、黃姓女子以代言內衣為由，騙得裸照，隨後就囂張說「其實我是男的哈哈，只是要騙妳的裸照跟詐騙妳的錢，我有很多假帳號，妳敢封鎖我就傳給你臉書好友看」，並恐嚇「這不過是前菜，看我是不是在吹牛？要報警趕快，我會陪妳慢慢玩」，要求拿錢處理不然就要散佈出去，楊女心生畏懼而匯款2500元至指定帳號。

隔年3月5日，陳男又對其張姓女友出手，表示握有她的裸照，要求她每3分鐘拍一張誘惑照，否則就將照片散佈到醫院與學校，「給妳3條路，第一幫妳姊夫口交、第二幫妳姊舔陰道、第三匯款1萬元」，張女先匯了2000給陳男。

期間，陳男同樣找上張女姊姊，並說「姊妹要共患難，妳身材不錯，難道不想為妳妹分擔一點嗎」，脅迫姊姊拍下裸照數張。

此外，還有一名葉姓女子也受害，陳表示自己是「網路警察」，要求葉女協助調查，給出家裡住址、身分證，佯稱持有她裸照，若不配合就直接連絡父母，甚至要求去「拍媽媽內衣褲」，葉女同樣因害怕而交付了數張裸照。

陳男對數名女子恐嚇取財後，終於一名女子勇敢報警，警方將陳逮捕後搜查所有不雅影照，受害女子有6人，將陳男依強制罪、恐嚇取財、散布猥褻影像等罪起訴。

台東地院審後認為，陳男才剛因罪被判刑8個月出獄，不久又犯案，且正值21歲青年，應有相當工作能力，但竟因私慾及恐嚇取財的意圖，向多名無辜女子騙取財物及裸照，惟審酌其坦承全部罪行，返還所得錢財，依恐嚇取財等罪處可易科罰金部份，應執行有期徒刑1年5月；不得易科罰金部份，應執行有期徒刑2年3月，仍可上訴。