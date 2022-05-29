　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

▲陳姓與楊姓工讀生在桃園市某大賣場利用網路下單，賺取公司商品價差牟利23萬餘元被送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男使用女性臉書帳號佯稱找內衣模特兒，對多名女子騙取裸照後，變臉表示「就是要騙裸照」，指示匯錢否則就散佈出去。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台東報導

一名陳姓男子透過臉書，向女友恫稱手上握有她的裸照，若不匯錢到指定帳號就要將照片外流，又向她姊姊恐嚇「為妹妹分擔一點」，指使姊姊拍裸照傳給他；又用女性臉書帳號對另一名女子佯稱是「網路警察」，若不「協助調查」就要聯絡其家人，要求拍私密處，甚至叫女子「去拍媽媽內衣褲」，陳男以類似手法詐騙數名女子，台東地院依照恐嚇取財等罪，可易科罰金部份判處1年5月、不得易科罰金判處2年3月。

21歲陳姓男子有多項詐欺等前科，2019年11月5日才剛服完刑出監，同年12月25日，又在臉書上申請女性名字的假帳號，先是向楊姓、黃姓女子以代言內衣為由，騙得裸照，隨後就囂張說「其實我是男的哈哈，只是要騙妳的裸照跟詐騙妳的錢，我有很多假帳號，妳敢封鎖我就傳給你臉書好友看」，並恐嚇「這不過是前菜，看我是不是在吹牛？要報警趕快，我會陪妳慢慢玩」，要求拿錢處理不然就要散佈出去，楊女心生畏懼而匯款2500元至指定帳號。

隔年3月5日，陳男又對其張姓女友出手，表示握有她的裸照，要求她每3分鐘拍一張誘惑照，否則就將照片散佈到醫院與學校，「給妳3條路，第一幫妳姊夫口交、第二幫妳姊舔陰道、第三匯款1萬元」，張女先匯了2000給陳男。

期間，陳男同樣找上張女姊姊，並說「姊妹要共患難，妳身材不錯，難道不想為妳妹分擔一點嗎」，脅迫姊姊拍下裸照數張。

此外，還有一名葉姓女子也受害，陳表示自己是「網路警察」，要求葉女協助調查，給出家裡住址、身分證，佯稱持有她裸照，若不配合就直接連絡父母，甚至要求去「拍媽媽內衣褲」，葉女同樣因害怕而交付了數張裸照。

陳男對數名女子恐嚇取財後，終於一名女子勇敢報警，警方將陳逮捕後搜查所有不雅影照，受害女子有6人，將陳男依強制罪、恐嚇取財、散布猥褻影像等罪起訴。

台東地院審後認為，陳男才剛因罪被判刑8個月出獄，不久又犯案，且正值21歲青年，應有相當工作能力，但竟因私慾及恐嚇取財的意圖，向多名無辜女子騙取財物及裸照，惟審酌其坦承全部罪行，返還所得錢財，依恐嚇取財等罪處可易科罰金部份，應執行有期徒刑1年5月；不得易科罰金部份，應執行有期徒刑2年3月，仍可上訴。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
國軍又出事！333旅軍車被撞翻　「翻肚」躺路中
輝瑞口服藥Paxlovid「吃完又現症狀」　專家：1類人不用
阿翔辣妻基因太強！　9歲女兒完美遺傳…長腿照曝光
首張防疫保單爆危機！　台產總座親揭「96天拆彈內幕」
郭彥均案爆亂象！她「8字怒噴罪魁禍首」　網狂讚中肯
2機車「碰一下」！6汽機車撞成一團　畫面慘曝
美空姐被揍滿臉血「斷2顆牙」！　影片曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

山貓鏟斗意外壓死女大生　老手曝關鍵「死亡區域」

把握黃金72小時！水上摩托車衝澎湖1女落海　太保救難協會加入搜救

慘摔影片曝！台南2機車「碰一下」　6汽機車連環撞1送醫

開槍畫面曝！汐止男持汽油彈嗆「給我個理由」　警吼趴下開3槍

白沙屯拱天宮不忍了！怒斥謠言「詐騙香油錢」極度卑劣　報警調查

生人迴避！鹿港29歲男輕生亡　5／29晚間10點送肉粽路線曝

台74機車道15輛機車連環撞　3車起火全毀！13人受傷送醫

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

山貓鏟斗意外壓死女大生　老手曝關鍵「死亡區域」

把握黃金72小時！水上摩托車衝澎湖1女落海　太保救難協會加入搜救

慘摔影片曝！台南2機車「碰一下」　6汽機車連環撞1送醫

開槍畫面曝！汐止男持汽油彈嗆「給我個理由」　警吼趴下開3槍

白沙屯拱天宮不忍了！怒斥謠言「詐騙香油錢」極度卑劣　報警調查

生人迴避！鹿港29歲男輕生亡　5／29晚間10點送肉粽路線曝

台74機車道15輛機車連環撞　3車起火全毀！13人受傷送醫

大咖男星40年愛妻癌逝崩潰！願折壽20年換一命　爆哭曾躲廁所等死

是的我確診了！宋文華自曝頭暈還多了咳嗽流鼻水

小孩打不到兒童輝瑞疫苗？　蘇貞昌：量很足夠！配給各縣市政府

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

確診數大增誰負責？最新民調曝光　吳子嘉：莫名其妙

法網／對波蘭球后晉級機率僅3.5％　鄭欽文：又不是和外星人打

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

國民黨率隊自首散布假消息　民進黨團批製造恐慌：不會讓你不被感染

賭王千金護男友「這劇明明就靠他撐起來」　更爆「她做黑料」欺負人

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

高雄妹下面濕想跑　腳踩「這一盒」露餡

東石「最美馬桶」攤位遭破壞　屋主氣炸

女大生告他性侵　1姿勢做一半才喊「不要」判無罪

情侶摩鐵剛退房吵起來　女跌10米深河床送醫

暫不約談郭彥均！刑事局追內容農場來源

鹿港29歲男輕生亡　今晚10點送肉粽路線曝

板橋工人父子清地下道倒地　送醫搶救不治

即／高雄18歲少女練開推土機遭壓死

快訊／汐止男縱火！警開3槍擊中左腿

端午前夕苗栗民宅白蛇闖入　鄉親：吉兆

台74機車道15輛機車連環撞　3車燒毀13人送醫

即／板橋下水道施工2人無生命跡象

更多熱門

相關新聞

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友對話，直指醫院情況很慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」引發熱議；行政院長蘇貞昌28日進一步稱將究責、查辦。對此，館長陳之漢臉書一則最新發文，直批「難怪我從以前就很討厭你，蘇先生」，貼文曝光後，掀起許多網友熱議。

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

歲嫩妹設局仙人跳！　搶五倍券買內衣　

歲嫩妹設局仙人跳！　搶五倍券買內衣　

張綱維找空姐女友賣航材　買家挨告詐欺

張綱維找空姐女友賣航材　買家挨告詐欺

關鍵字：

恐嚇取財前科裸照詐欺臉書假帳號姊妹變態威脅

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

黃子佼收到總統來信！

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面