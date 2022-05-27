16歲嫩妹設局仙人跳！誘網友帶繩索跳蛋赴約　搶五倍券買內衣　

▲16歲少女設局仙人跳網友，同夥少年經法官裁定應進入一般刑案偵查，被依加重強盜共犯起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

16歲女友和20歲郭姓男友設局仙人跳，被害網友自備繩索、跳蛋赴約，進旅館房間5分鐘，就遭鄧男和蕭姓少年持刀闖入，被害人忍著肚上10公分傷口，交出6000元的五倍券和千元現金，結果被少女拿去買內衣褲等用品躲到其他旅館，台北地檢署日前依加重強盜起訴郭男，少年法庭裁定蕭姓少年應由刑事偵辦，26日被以共犯身分起訴。

檢警調查，郭男和15歲蕭姓少年因為缺錢花用，策畫由郭男的16歲女友上匿名交友軟體Cheers，隨機尋找目標約砲，再由郭男和蕭少破門行搶，2021年10月30日晚上，林姓被害人上鉤，開心地帶著繩索、跳蛋等助興用品，到八德路某旅店赴約，郭男和少年分持開山刀、藍波刀、鋁棒埋伏旅店樓梯口。

但被害人感覺不對勁，臨時帶著少女換到附近其他飯店，少女趕緊用自己手機傳送定位，再加上新的房號，郭男趕到新地點後，持刀闖入，把被害人壓制在床上，恫嚇「為什麼約我女朋友出來」，但被害人仍奮力起身反抗，結果肚子被郭男割出10公分長的傷口。

郭男搶走被害人身上的6000元五倍卷，以及少數現金後，又拿提款卡去盜領1000元，少女則在房內擦拭清潔血跡後，3人結夥離開，跑到西門町某旅館避風頭，警方接獲負傷被害人報案後，循線策動3人投案，郭男被檢察官聲押獲准後，2021年12月依加重強盜等罪起訴，少年、少女則被移送少年法庭審理後，少年庭法官認為少年應接受刑事偵查，移由北檢循一般程序起訴。