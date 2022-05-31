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Call客戀愛詐1587萬　9剝皮妹「翻供護主」多吃一罪慘了！

▲▼詐騙集團結合機房扣客，再派出旗下6名輕熟女出面談假戀愛，甚至獻身博取被害人信任。（圖／記者邱中岳攝）

▲檢警2019年破獲結合大陸機房Call客詐騙案，陸續找到9名以戀愛為幌子的剝皮妹。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北檢警3年前破獲1件Call客戀愛詐欺案，25人遭詐1587萬餘元，9名剝皮妹落網時都坦承受主嫌李學鴻指使詐騙，卻在法院審理時大翻供，全力保護李男，稱李男只是掛名人頭，實際負責人是在逃通緝中的許姓女子，法官看不下去，除依事證將李男等11人判刑外，再依職權告發，台北地檢署31日將9名剝皮妹和1名少爺起訴最重7年徒刑的偽證罪。

根據法院判決書，李學鴻(綽號副總、小胖)本來和許雅菁(綽號唐琳)在台北市林森北路經營「花品園酒店」，但因景氣不佳，酒客逐漸減少，2人為求轉型，從2013年起，以原本的酒店組織態樣為基礎，改成由許雅菁去大陸負責機房，李學鴻留在台灣負責小姐與少爺的招募以及工作分配，據點也從花品園陸續搬遷改名「華欣卡拉OK」、「水蜜桃卡拉OK」。

▲▼詐騙集團結合機房扣客，再派出旗下6名輕熟女出面談假戀愛，甚至獻身博取被害人信任。（圖／記者邱中岳攝）

▲剝皮妹上了法庭大翻供，力保李姓主嫌，稱他只是掛名人頭，結果吃上偽證罪。（資料照／記者邱中岳攝）

這個詐騙集團由大陸機房小姐，以隨即方式撥打電話，佯稱因為之前在賣場做過問卷，或是在工作場合認識的朋友，隨機找到心防鬆懈的成年男子後，多次以電話攀談，取得被害男子信任，再佯表愛意，以「欠繳房租」、「繳納學費」、「家人生病」等謊話，騙被害人心生憐憫，再由台灣酒店小姐現身，與被害人見面逢場作戲並收錢或要求轉帳匯款。

總計到2019年檢警偵破這起剝皮詐騙案為止，共有25名受害人遭騙1587萬餘元，其中不少人一口氣被騙走1、200萬元，檢警陸續找到當時已經3、40歲的9名剝皮妹，身材外貌都保養得很好，她們也都指認老闆是李學鴻，檢察官依法將全案提起公訴。

性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（圖／記者張一中攝）

▲3、40歲的剝皮妹保養得宜，讓被害人以為在和20歲妹子談戀愛，共25人被騙1587萬。（示意圖／資料照）

沒想到剝皮妹們到了法院卻集體大翻供，9女和1名少爺都說李學鴻只是在台灣掛名的人頭，實際老闆是逃亡中遭通緝的許雅菁，但法院還是根據李、許2人對話紀錄，以及李在偵查期間不但幫忙出律師費，還提醒剝皮妹「一定要哭才會獲得法官同情」等相關事證，認為李就是詐騙集團中的台灣現場負責人，依詐欺、槍砲等罪判刑7年定讞。

至於9名剝皮妹和1名少爺，雖然各因家境、無前科等因素，獲得輕判4個月到3年不等徒刑，其中還有5人各獲得5年的緩刑免坐牢機會，但台北地院審判的合議庭在判決書中，直接依職權告發這10人就案情有重要關係之事項為相互矛盾之陳述，且其等於本院審理中之證述顯屬虛偽。

台北地檢署再依偽證罪將9名剝皮妹和1名少爺她們全部起訴，未來若再有罪確定，除了要面臨7年以下的有期徒刑，先前剝皮詐騙案獲得緩刑，也可能被法院撤銷，立即就得發監執行。

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