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颱風重創「巨龍山莊」募資重建　溫泉大亨詐3000萬逆轉遭起訴

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲巨龍山莊溫泉會館負責人涉嫌詐騙合夥人3000萬元遭起訴。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

有「鳥來溫泉大亨」之稱的張銘義，因所經營的「巨龍山莊」溫泉會館，在2015年遭颱風重創，需要資金重整旗鼓，向高姓兄弟募得3000萬元投資款，結果卻疑似挪做私用，高姓兄弟發現後提告，張銘義曾以雙方合約尚未成立等理由當辯解，2度獲得不起訴處分，經高檢署第3度再議發回，台北地檢署30日依詐欺罪起訴張銘義。

張銘義是新北市烏來區觀光發展協會理事長，在北台灣有北投、陽明山等知名溫泉的激烈競爭中，一手將烏來溫泉產業炒熱，「巨龍山莊」是張銘義經營的第1個溫泉據點。

2015年的蘇迪勒颱風侵台，造成巨龍山莊損失慘重，張銘義為了籌措重建經費，以每股3000萬元共4股的方式，對外募集資金，除了張銘義夫妻各持1股外，陳姓股東「以債作股」投資3000萬元，高姓兄弟則各拿1500萬元合資1股，但是事後高姓兄弟發現，投資款一進指定帳戶，就被轉去張銘義名下，認為被騙，憤而提告。

張銘義解釋，當時說好這些錢是高姓兄弟要購買裝潢設備的，並不是合夥契約，但檢察官不採信，依詐欺罪起訴張銘義，同案被告張妻則因罪嫌不足，獲不起訴，而張銘義除了和高姓兄弟因合夥翻臉外，2021年間，還曾因勸以債作股的另名陳姓股東，酒後不要泡溫泉，沒想到引發全武行，雙方4人拿起澡堂的木瓢互毆成傷，張、陳等人先前已經被依傷害罪起訴。

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