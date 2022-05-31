葉益發／被騙成詐騙團夥是受害者或加害者

▲把帳戶借給詐騙集團者，不僅帳戶被列為警示帳戶，還會被依詐欺罪移送法辦。（圖／CFP）

近來，有民眾在手機遊戲裡會看到兼差廣告，廣告上寫著「可領3萬至18萬元……」因此加入對方的Line與之聯絡；對方說是做線上博彩，需要帳戶供會員匯錢進去玩，只要配合提供銀行帳戶，一個銀行帳一期10天，每期給五千元，帳戶期滿後就會退還，租金以現金袋寄回等；或因民眾有貸款需求，在網路看見小額貸款廣告，與自稱貸款業者聯繫貸款事宜，業者並稱要幫民眾製作假交易，美化帳戶，將存摺、提款卡及密碼交付對方！

然而民眾事後不但收不到報酬，帳戶還被列為警示帳戶，再被依詐欺罪移送法辦。 開庭時，民眾常大喊，「我是被騙！我才是受害者！我什麼都不知道！為什麼我涉嫌詐欺？為什麼要起訴我？」這是因為民眾對於《刑法》有關「故意」的概念誤解所致，實有必要加以說明。依《刑法》第13條規定：行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

前者學說上，稱為直接故意，後者則稱為未必故意，也就是容認構成要件事實的發生。民眾常會質疑，「我是被騙，何來故意？何來容認？ 又哪裡有明知或預見其發生而發生不違背其本意？」這些問題是因為民眾對於《刑法》上故意內容，以及對故意認識的程度不瞭解所致。

依學說及實務上看法，對於《刑法》上故意的認識程度，只須認識到行為的社會意義的程度即可。這是什麼意思？就是依該行為在客觀上，社會一般民眾有無可能認識到該行為的意義可能違反相關法規範，民眾個人主觀上並不需要認識到全部事實。

例如，依照上面兩個例子，依一般人常識判斷，有無可能出租一個帳戶，每月就會有一萬五千元的收入，跟出租一間房子相當？有無可能民眾信用不佳，跟銀行借不到錢，但美化帳戶後就可以借到錢？天下哪有那麼好的事，有時追問被騙的民眾，通常都會得到一個答案，就是「因為缺錢，沒有想那麼多」。但是《刑法》有關故意的認識，不會因為你沒想那麼多，就不成立犯罪的！

既不認識對方，又沒有任何信賴關係的陌生人，你憑什麼相信他。相反的，如果你的帳戶是提供給你父母、兄弟姊妹或至親好友，除了明知他們會從事違法行為外，為什麼就不成立幫助詐欺？就是因具有親屬關係，當事人間會有相當的信賴關係，有理由相信他們不會利用你的帳戶去從事違反行為，在社會一般常情上，屬於在合理範圍是可以接受的，因此可以認為不具有犯罪的故意。

同樣的情形也出現在很多跨國運輸毒品的案例上。實務上，不論運輸毒品入境、出境，也不論本國人或外國人均相同，都是受陌生人招募，許以重利。例如幫忙帶東西到某個地點，或交給某人，不但機票錢有人出，甚至還有豐厚的報酬，或是幫忙收個包裹，就有數萬元的報酬。

從查獲過的案件，這些幫忙帶的東西從外觀上來看，你絕對看不出有什麼問題，例如幫忙帶魚丸出國，但實際上，安非他命是包在魚丸中冷涷；或是將海洛因縫在皮箱夾層；或是將海洛因藏在高爾夫球桿或高爾夫球之中，你如何察覺？但是你只要仔細想，這些東西為什麼要花費這麼大的代價，請你來送，絕對事有蹊蹺！你與對方沒有任何信賴關係，即使你不知道所攜帶的物品裡面有什麼違禁品，但在法律上，還是很有可能會認定有故意的。

記住，「天下沒有白吃的午餐」、「太好的事，一定不會是真的」，就能避免誤蹈法網，避免不幸事件的發生。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●葉益發，新竹地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。