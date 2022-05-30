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國父遺像砸出洞「連國民黨都不在意」　林俊憲：是時候撤下了

記者趙蔡州／綜合報導

有關國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案30日再度進入立法院闖關，國民黨立委不滿與綠營立委發生激烈衝突，除了有議事人員流血掛彩外，連國父遺像都被打出一個洞。對此，民進黨立委林俊憲表示，既然連國民黨也毫不在意破壞，國父遺像或許是撤下的時候了。

林俊憲30日晚間在臉書表示，國民黨30日在立法院議場內杯葛議事的時候，朝主席台丟了杯水，結果不僅把背後的孫文遺像淋濕，甚至把畫砸破了，「實在是想不到，每周上班都會看到的這張照片，破壞的人竟然會是國民黨」

▲▼「連國民黨也毫不在意破壞」　林俊憲：是撤下孫文遺像的時候了。（圖／翻攝自林俊憲臉書；記者屠惠剛攝）

▲國父遺像遭水杯砸出大洞。（組合圖／翻攝自林俊憲臉書；記者屠惠剛攝）

林俊憲指出，全世界幾乎沒有國家在國會懸掛重要人物遺像，至少不會是這麼顯眼的地方，畢竟國家不是靠一個人打造的，「如果孫文要掛，那黃興可不可以掛，而掛了以後，又有多少台灣人知道他是誰，跟當今台灣又有什麼關聯？」

他說，當年在威權時代，國民黨為了愛國教育，為歷史人物加上了偶像崇拜，但隨著民主化後，越來越多史料被公開，人們對歷史人物可以有更客觀的評價，沒有人可以代表一個國家，尤其是中華民國台灣這個如此複雜的國家。

他認為，孫文象徵著單一價值觀的黨國神話時期，唯有讓其「走下神壇」才能正式告別那個時代，而撤下國父遺像唯一的阻力恐怕就只有國民黨，但連國民黨自己都如此不尊重孫文了，掛著還有意義嗎，「既然連國民黨也毫不在意破壞，或許是撤下的時候了」。

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關鍵字：

國民黨國父遺像孫文立法院

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