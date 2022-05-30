立院強行通過國務機要費除罪　時力黨團要蘇貞昌提請覆議

▲立法院三讀通過《會計法》條文修正草案，為前總統陳水扁國務機要費案除罪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會30日三讀通過《會計法》條文修正草案，為前總統陳水扁國務機要費案除罪，時代力量立法院黨團表達抗議與遺憾，呼籲執政黨應懸崖勒馬、公開道歉，並由行政院長蘇貞昌依憲法規定，對立法院通過《會計法》第99之1條的決議，提請立法院覆議。

前總統陳水扁日前公布國務機要費金流，立法院會30日通過《會計法》條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

時代力量立法院黨團稍早發布新聞稿表示，今天的立法院會，在執政黨立委的強力護航下，強行通過《會計法》第99之1條文修正草案，時代力量黨團要再次表達抗議與遺憾。

時代力量黨團指出，繼2013年在國民黨主導、各黨團的配合下，立法院通過俗稱「顏清標條款」的《會計法》第99之1條修惡後，立法院再度上演荒謬的修法。

時代力量黨團批評，這次民進黨立委蔡易餘提案修正的內容，先前在財政委員會審查或黨團協商時，時力黨團就多次表達反對立場。時代力量黨團支持涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己清白的權利。

時代力量黨團強調，時力黨團反對為個案提出普遍適用的修法提案，而過去特別費的修法，已經立下修惡法令之前例，此次修法無疑是再次犯下相同的錯誤。

時代力量黨團表示，今天時力黨團也提出修正動議，提案維持原條文，遺憾的是在執政黨立委強力護航，以及代按表決器的偽造文書行徑下，提案遭到否決，而民進黨團版的《會計法》第99之1條修正動議則順利通過。

時代力量黨團認為，此提案修法除了已經再度創下惡例之外，代按表決器的強勢護航動作，更是讓法案通過的過程充滿爭議。

時代力量黨團主張，執政黨應該懸崖勒馬、公開道歉，並由蘇貞昌依照憲法規定，對立法院通過《會計法》第99之1條的決議，提請立法院覆議，莫讓如此爭議的法案及審議的過程，大開民主倒車。