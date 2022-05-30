立院修法放寬公務員限制　銓敘部澄清：絕非假日可以兼職

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會30日三讀通過《公務員服務法》部分條文修正草案，明定公務員得在法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬，並得就其財產的處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價。對此，銓敘部表示，這是公務員服務法制新面貌，但絕非媒體所稱「假日可以兼職」。

銓敘部晚間發布新聞稿表示，立法院會今天三讀通過《公務員服務法》部分條文修正草案，對於公務員服勤義務、發表言論、經商投資、兼職限制以及適用對象等規定，已經全面重新檢討並加以修正，此為《公務員服務法》自民國28年制定公布後，至今83年後首次全文修正。

銓敘部說明，這次修法是依照「司法院釋字第785號解釋意旨」，就業務性質特殊的輪班輪休公務員，針對其特殊性及差異性，設計符合憲法服公職權及健康權保障意旨的框架性規範，並且授權相關主管機關，在維護公務員健康權的原則下，分別訂定各類輪班輪休人員的勤休規範。

銓敘部也說，這是建立合理框架性規範的開端，往後仍須仰賴相關權責機關，就輪班輪休公務員的辦公日中，連續休息時間下限及延長辦公時數上限等，再給予合理規定，以落實「司法院釋字第785號解釋」的精神。

銓敘部指出，這次修法將公務員服從義務加以明確具體化，以及適度界定公務員對外發表言論的界線，以完備公務員行為義務規範，包含公務員以個人名義進行公共政策討論，未來無需經過機關許可。

銓敘部再指，這次修法也檢討修正經營商業的範疇，適度修正公務員投資規定，同時就公務員在就職時，違反經營商業及投資適法性要件者，增訂緩衝期間，並且整併修正公務員兼職規定。

銓敘部說，這次修法也明定公務員在法定工作時間以外，經過權責機關備查，得從事社會公益活動或其他非經常性、持續性的工作，以及在不妨礙本職性質等情形下，可以在法定工作時間以外，以個人才藝表現獲取適當報酬等相關規定，絕非如部分媒體所稱「假日可以兼職」，特此澄清。

銓敘部表示，基於公營事業機構發展需要，以及審酌教師的工作性質，不因其兼任行政職務後，對從事教學及研究任務有所差異，因此增訂公營事業機構對經營政策負有主要決策責任者以外的人員，以及公立學校兼任行政職務教師的經營商業禁止及兼職等規定，授權各該主管機關依其業務性質另訂。