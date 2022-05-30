立院修法保障公務人員加班權益　補休假期限最多為2年

▲立法院三讀通過《公務人員保障法》部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會30日三讀通過《公務人員保障法》部分條文修正草案，修正公務人員加班定義及補償方式等，明定補休假應在機關規定的補休假期限內補休完畢，補休假期限至多為2年。另外，公務人員經指派在法定辦公時數以外執行職務者為加班，服務機關應給予加班費、補休假。

三讀條文明定，公務人員補休假應在機關規定的補休假期限內補休完畢，補休假期限至多為2年。遷調人員在原服務機關未休畢的補休假，可以在原補休假期限內至新任職機關續行補休。

公務人員保障暨培訓委員會晚間發布新聞稿說明，立法院今天三讀通過考試院函送的《公務人員保障法》第23條、第104條條文修正草案，保訓會主委郝培芝表示，非常感謝立法院及各界的支持。

保訓會說明，本次修法主要是落實補償方式實質化、值班制度加班化、加班補償合理化、補休結算覈實化及授權框架彈性化等5大政策目標，明定公務人員加班補償方式，應以給予加班費、補休假為原則，行政獎勵為例外，並且刪除其他相當補償，將值班（待命服勤）納入加班範疇。

保訓會指出，考量輪班、輪休人員特殊業務性質，本次修法明定得依加班性質、強度、密度等不同因素，考量予以不同評價，明定補休假以休畢為原則，例外結算計發加班費。有關遷調人員未休畢的補休假，在本次修法前，如逾補休期限本即歸零，修正後得至新任職機關續行補休。

郝培芝表示，行政獎勵作為加班補償是補償的最後例外手段，是機關舉證加班費預算已達上限，無法再支應加班費，且機關為業務推動需要，無法同意公務人員申請補休假為前提，以避免濫用以行政獎勵為補償的規定。

郝培芝說明，本次修法是為呼應「司法院釋字第785號解釋」，就加班補償制度建立合理框架性規範，未來行政院依法訂定加班補償，評價換算基準的級距及下限等框架後，仍有賴各機關落實修法精神，訂定加班補償評價換算基準，以達成公務人員權益保障及機關業務運作順遂的雙贏目標。