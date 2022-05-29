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侯友宜含淚送別母親　「可能爸爸想將媽媽帶到身邊」

▲▼侯友宜母喪，29日舉辦家祭，低調現身致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲侯友宜母喪，29日舉辦家祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日下午逝世，享耆壽90歲，28日舉辦頭七、29日在朴子殯儀館舉行家祭，家人低調治喪，並未舉辦公祭，更婉拒各界花圈、花籃，侯友宜也到場送母親最後一程。

侯友宜老家與雙親都在嘉義縣朴子市。侯友宜父親侯溪濱去年11月20日以93歲高齡逝世，當天新北市發生捷運三鶯線工程意外，侯友宜處理完搜救任務，並堅持市政優先，治喪期間未請假，周末才返嘉義老家送父親最後一程。

而侯母侯呂秀蓮在今年5月23日下午逝世，侯當時在議會接受總質詢，與議員交鋒期間過程，侯堅強應對，未表現出喪母之痛，直到24日下午消息傳出，民進黨團總召陳啟能在總質詢時間，代表黨團向侯友宜致意時，侯友宜眼眶泛紅、雙手合十回應，感謝議員關心。

▲▼新北市議會第三屆第七次定期會─市政總質詢_侯友宜哽咽母親離世。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市議會第三屆第七次定期會市政總質詢時，侯友宜眼眶泛紅，哽咽母親離世。（圖／記者許靖騏攝）

侯家人低調治喪，僅舉行家祭，不辦公祭，更婉拒各界花圈、花籃，而侯母的靈堂設於朴子殯儀館追恩堂佔地約5坪，侯友宜也低調現身祭拜。

▲▼侯友宜母親23日逝世，29日舉辦家祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲侯友宜母親23日逝世，29日舉辦家祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保市市長黃榮利、秘書鄭淑分與朴子市事長吳品叡等人也到場上香致意。黃榮利表示，侯是嘉義縣的傑出子弟，他向侯友宜致哀後，侯友宜紅著眼眶感謝他前來，並向他表示，「父母感情都很好，可能爸爸想將媽媽帶到他身邊。」

▲▼太保市長黃榮利及秘書前來侯母靈堂上香致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太保市長黃榮利及秘書前來侯母靈堂上香致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中，新北市鶯歌區鳳祥里長曾勝利更特別南下上香，表示感謝侯友宜對新北市的付出與建設，新北市各區的區里長都很讚許他，「他真的很用心，疫情期間也真的太忙了」，因此這次特別南下前來上香致意，幫侯媽媽上個香，聊表心意。

▲▼新北市鶯歌區鳳祥里長曾勝利特地南下致哀，為侯友宜媽媽上香。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新北市鶯歌區鳳祥里長曾勝利特地南下致哀，為侯友宜媽媽上香。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼侯友宜母喪，29日舉辦家祭，低調現身致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼侯友宜母喪，神情憔悴，臉色哀戚。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼侯友宜母喪，29日舉辦家祭，低調現身致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼侯友宜母喪，29日舉辦家祭，低調現身致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

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