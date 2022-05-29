中重症+378「兒童重症再增2人」　1歲女童、6歲男童腦炎救治中

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增145名死亡個案和378例中重症個案。重症個案中有2名是兒童，目前兒童重症累計22例，其中有11例是腦炎。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心5/29公布本死亡個案。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說明，145名死亡個案中，136人有慢性病，45人為長照相關，其中102人未打滿三劑疫苗，95人年齡超過80歲，而378例中重症，有244人是中症，134人是重症。

另外，今日還新增2例兒童重症，1例是1歲女童，本身無慢性病史，5/25發燒、5/26檢驗陽性，當天急診醫師評估適合返家，但回家途中出現抽搐，再送回急診，當時有意識變化、呼吸窘迫插管，診斷疑似腦炎，經過治療目前病況已好轉，拔除呼吸器轉一般病房，無需氧氣治療。

另一例是6歲男童，也沒有慢性病史，5/21發燒，醫院採檢確診，返家服藥，之後出現食慾和活力減退，5/24出現全身抽搐，診斷同樣有疑似腦炎情況，5/25插管入住加護病房、5/27拔管，目前病況改善，也拔除呼吸器，但仍在加護病房使用高流量氧氣治療。

根據統計，目前兒童重症累計22例，其中有11例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例家中死亡、1例共病腦腫瘤。22名重症兒童已有10人死亡，有5例是腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡和1例共病腦腫瘤。若單以兒童腦炎來看，累計11例，其中5人死，5人已拔管，1人仍在呼吸器治療中。

▲指揮中心5/29公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/29公布及中重症統計、死亡個案說明，點圖放大。（圖／指揮中心提供）