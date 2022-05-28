6歲女童積欠健保費　桃園分署端節前送暖致贈慰問金送暖

▲法務部行政執行署桃園分數在端午節前關懷積欠健保費未成年義務人6歲的謝小妹妹家屬，因上幼稚園由外曾祖母代為接受慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名還在念幼稚園大班6歲謝小妹妹因積欠健保費，執行署桃園分署查出來自弱勢家庭，特別在端午節前訪視，謝小妹妹因父母離異目前與外曾祖母、外公同住，家庭生活困頓，桃園分署透過家扶中心、市府社會局協助，除致贈端節慰問金外，積欠大筆健保費用則由社會局以補助款代為繳清，其外曾祖母與外公獲悉後，感謝桃園分署、市府社會局與家扶中心幫忙。

桃園分署指出，這起關懷個案謝小妹妹，其父母已離異，母親在她2歲時因案入監服刑，目前雖假釋出監，但因工作不穩定，謝小妹妹與5歲妹妹，都由外公照顧扶養，外公收入微薄且不固定，還有年邁生病的外曾祖母需要照護，生活困頓，分署人員獲悉後列入關懷對象。

▲法務部行政執行署桃園分數在端午節前關懷積欠健保費未成年義務人6歲的謝小妹妹家屬，由外曾祖母受贈慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署表示，積欠健保費的未成年人，大都因找不到可依附加保之人，為確保其就醫權益，由衛福部中央健保署以第六類保險對象為其加保於公所，或由其親屬出具聲明書幫未成年人單獨加保。這些未成年人多來自結構特殊或複雜家庭，有的係父母行蹤不明、入監服刑或因父母沒有工作無法以眷屬身分加保，亦有遭父母棄養、隔代教養或照顧扶養者非其法定代理人，因未成年人沒有能力繳納健保費，因此成為滯納健保費義務人而被移送強制執行，若未適時給予扶助，恐衍生其他社會問題，亟需關懷與幫助。

桃園分署秉持「執行有愛 公義無礙」理念，對弱勢義務人主動協助、關懷訪視，善用社福轉介功能提供義務人適時助力，讓弱勢家庭能往正面良性的發展。分署人員在端午節前夕，前往關懷謝小妹妹個案狀況，由桃園分署愛心社同仁致贈慰問金，社會局已將謝小妹妹個案狀況，列為弱勢家庭提供生活扶助，其積欠健保費，市府社會局已透過補助款代為繳清。

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