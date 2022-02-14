5年內2度酒駕挨罰9萬　桃園男拒繳！執行署將查封土地拍賣

▲桃園分署派員前往黎男位於蘆竹區的居所現場執行。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區一名54歲的黎姓男子，2019年3月間於八德區駕駛貨運曳引車遭值勤警員攔檢實施酒測，發現其酒精濃度超標，因黎男5年內酒測值超標達2次以上，經移送市府交通事件裁決處，對其裁處罰鍰9萬元，黎男卻逾期未繳，行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）將採強制執行，以杜絕酒駕惡性違規。

桃園分署14日表示，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，該分署於農曆年前強制執行黎男的薪資、集保股票與銀行存款，僅受償3萬餘元，惟黎男已於今年1月27日離職，無法再以薪資抵償罰鍰，桃園分署為確保公法債權實現，鍥而不捨調查黎男的聯繫方式，並於日前2月11日派員前往黎男位於蘆竹區的居所現場執行。

因未獲會晤黎男本人，桃園分署當場請鄰人協助轉告黎男，務必儘快至桃園分署提出清償計畫，否則將對其名下位於臺東縣鹿野鄉因繼承取得的土地1筆進行查封、拍賣，屆時恐造成故鄉家人的困擾，得不償失。桃園分署呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人的人身及財產安全，交通罰鍰應在期限內繳納，切勿心存僥倖挑戰公權力，如有經濟困難無法一次繳清，應主動聯繫執行分署辦理分期繳納，以免財產遭扣押、拍賣強制執行。