桃園男2度酒駕挨罰11萬拖10年　新開工程行露馬腳...乖乖繳清

▲桃園分署至張姓義務人戶籍地現場執行。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

45歲的姜姓男子，積欠10年酒駕罰鍰遲遲不繳，法務部行政執行署桃園分署(稱桃園分署)經鍥而不捨，積極調查義務人的財產、所得資料，於今年2月間發現姜男新成立一間工程行，即刻核發執行命令，扣押該工程行的存款及貨款，姜男收受執行命令的翌日即到場清繳，積欠10年的罰鍰終獲全額清償。

桃園分署21日指出，姜男於2012、2016年間2度酒駕，遭桃園市政府交通事件裁決處（下稱桃園交裁處）處11萬2千元的罰鍰，因未繳納，自2013年迄今，經多次移送執行，均因姜男名下無財產而執行無著，惟桃園分署仍鍥而不捨，發現姜男上月間，新成立一間工程行，即刻核發執行命令，扣押該工程行之存款及貨款，終讓姜男將積欠10年的罰鍰終獲全額清償。

另外，44歲的張男於2019年11月12日因騎乘機車拒絕接受酒精濃度測試，遭桃園交裁處處以18萬元罰鍰，張男收受相關罰鍰、催繳文書均不予理會，桃園交裁處遂移送桃園分署執行。桃園分署先通知其自行繳納，惟張男置之不理；日前再派執行人員至戶籍地現場執行，亦未獲會晤張男。桃園分署另積極查得其郵局帳戶有存款可供執行，已核發執行命令扣押張男之存款，彰顯桃園分署強力執行之決心。