桃園+10074！死亡率每萬人0.065%　鄭文燦曝保命關鍵原因

▲桃園市長鄭文燦今（27）日主持疫情記者會時表示，桃市致死率每萬人約有0.65%，比起全國致死率每萬人4.99%要低很多，主要原因桃園長者疫苗接種率高。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心宣布，桃園市今（27）日新增10074例新增本土確診個案，市長鄭文燦主持疫情記者會時表示，桃園致死率是每萬人.065%，全國致死率則是每萬人4.99%，主要原因是桃園長者疫苗接種率較高，重症較低，呼籲市民踴躍接種疫苗以提高自我保護力。

鄭文燦指出，今年截至5月26日為止，全國死亡有805人，桃園市有15人，若依照全國平均計算，致死率每萬人為4.99%，桃園市則為每萬人0.65%，分析原因主要是桃園長者疫苗接種率較高，桃市自28日起共有25處社區接種站，呼籲市民踴躍接種。

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▲桃園市長鄭文燦呼籲市民踴躍接種疫苗提高保護力，圖為青溪國小學童接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，中央流行疫情指揮中心今天宣布，0到6歲孩童可領5劑免費快篩試劑，桃園市初估全市符合資格孩童約為14萬8千餘人，市府已安排由全市475家藥局提供領取快篩試劑服務。

鄭文燦說，市府採購了較多的快篩試劑與唾液快篩試劑，所以發放快篩會加碼，包括國小學生預計於6月10日發放每人2劑鼻腔快篩、公私立與非營利幼兒園的學童與工作人員於6月2日以後發放每人2劑唾液快篩試劑。

鄭文燦還說，市府目前採購較多的快篩與唾液快篩試劑，發放快篩試劑加碼，國小學生預計在6月10日發放每人2劑鼻腔快篩、公私立與非營利幼兒園學童、工作人員則於6月2日以後發放每人2劑唾液快篩試劑。

有關快篩發放問題，鄭文燦強調，65歲或55歲以上原住民，每人發放2劑，長照機構發則放3劑，低收與中低收入戶發每戶發放5劑；補習班、課輔、保母每人2劑，國小學生每人2劑，總計有13萬6千人，公私立、非營利幼童及工作人員發放唾液快篩試劑每人2劑。長照、護理之家、兒少、身障已發放。

此外，5月31日在觀音區公所新增1處社區醫療採檢站，是桃市第13處社區採檢站，從昨天（26）日起，快篩陽性者經醫事人員確認後即為確診病例，市府讓社區採檢站轉型為社區醫療採檢站，再加上28家醫院、255家基層診所，都能提供相關服務。

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