爛路害翻車畫面曝！槽車滿載氨水　台61線大雨中閃坑洞慘了　

記者沈繼昌／桃園報導

一輛滿載氨水槽化車27日下午行經台61線南下50.4K處時，突然失控打滑翻覆，因車身占用內側與外側車道，僅剩路肩勉強通行，楊梅警方到場處理，廖姓駕駛所幸僅受輕微擦挫傷，槽化車內氨水也未外洩，警方為廖進行酒測，酒測值為零，至於肇事原因，廖辯稱是閃避路面坑洞才失控翻覆，肇事現場在下午5時左右已排除。

▲桃園市廖姓男子27日下午駕駛槽化車，滿載氨水行經台61線高架道路楊梅段時，疑似閃避路面坑洞不慎翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛槽化車今天下午行經台61線高架道路楊梅段，疑似閃避坑洞翻覆，警方在現場處理。（圖／熱心人士提供）

楊梅警方調查，41歲的廖姓男子今天下午駕駛槽化車滿載氨水南下，行經台61線50.4K時突然失控翻覆，長達20幾公尺車身占用內側與外車2車道，所幸未波及後方車輛，現場有長達廿餘公尺的刮痕，令人怵目驚心。

▲一輛槽化車今天下午行經台61線高架道路楊梅段，疑似閃避坑洞而翻覆，占用內外2車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方到場處理時，肇事的廖姓男子聲稱是為閃避路面幾處大坑洞才失控翻覆，員警進行酒測值，廖男酒測值為零。還好這場意外並未讓氨水外洩，廖男也僅受輕微擦挫傷，詳細肇事原因將由楊梅警方交通分隊調查釐清，這場意外事故也造成台61線南下路段嚴重塞車，下午5時許才排除。

楊梅警方呼籲，下雨天視線差，車輛行駛時應特別注意車前狀況，保持適當安全距離與遵守交通規則，以確保自身與其他用路人安全。

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