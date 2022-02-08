工程行老闆二度酒駕拒繳11萬罰鍰　恐生財器具被扣同意分期償還

▲桃園市姜姓男子十年內兩度酒駕遭裁罰11萬餘元遲未繳納，桃園市交通裁決處移送法務部執行署桃園分署強制執行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子近十年內兩度酒駕，遭裁罰11萬2千元卻遲未繳納，桃園市政府交通事件裁決處移送法務部執行署桃園分署進行強制執行，桃園分署查出姜經營工程行，銀行內有3萬餘元存款，除查扣存款外，分署人員今天到其工程行進行強制執行，查扣公司內應收帳款與生財器具。姜男女兒出面請求暫緩執行，承諾請求父親盡速出面處理欠款，希望能以分期付款繳清欠款。

桃園分署指出，蘆竹區一名45歲姜姓男子2012年、2016年間2度酒駕被查獲，遭主管機關桃園市政府交通事件裁決處裁罰11萬2000元卻遲遲未繳納，後來移送桃園分署強制執行。

桃園分署查出姜男經營工程行生意，今天赴工程航行執行強制執行作業，還扣押該工程行於某金融機構存款3萬餘元，分署人員在工程行現場欲執行強制執行時，正巧姜男外出，僅其女兒在公司內，分署人員指稱，如姜男未就其酒駕罰鍰出面處理，分署將強制執行該工程行對第三人之應收帳款以及其他財產處分。

姜男女兒懇請分署人員暫緩執行，避免免工程行資金周轉不靈，影響全家生計，承諾會轉知姜男儘速處理欠繳罰鍰，盡速繳清11萬餘元罰鍰，但希望能以分期付款方式繳款。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕誤事，除維護用路人之人身財產安全外，收到罰單後務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行。

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