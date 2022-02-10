無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

▲桃園市黃姓納稅義務人因酒駕被開罰9萬元遲未繳納，執行署桃園分署人員到其住處張貼執行通知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓納稅義務人9年前因無照酒駕被查獲，遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰4萬5千元罰鍰拒繳，經多次移送執行，因其名下無財產而執行無著，法務部行政執行署桃園分署積極調查義務人財產所得資料，今年1月間發現其帳戶內有存款進帳，即刻核發執行令足額扣押，積欠9年罰鍰終獲全額清償。

桃園分署指出，這名賴姓納稅義務人於2013年間因無照酒駕被查獲，遭開罰4.5萬元罰鍰，但賴男經屢次催繳置之不理，經桃園市府交通裁決處移送桃園分署強制執行，卻因其名下無財產屢次執行沒有下落。今年1月間，執行署查出賴男帳戶內有筆新存入存款，金額足以支付欠繳罰鍰，立即核發執行令足額扣押，歷經9年催討終於完成全額清償。

分署還表示，另一名黃姓納稅義務人，自2011年起多次無照酒駕被查獲，期間還因不能安全駕駛罪遭桃園地院判刑，去年11月20日再度因酒駕被查獲遭桃園市府交裁處開罰9萬元罰鍰，但黃男收到相關罰鍰、催繳文書均置之不理，桃園交裁處遂移送桃園分署執行。

桃園分署先通知黃姓義務人自行繳納，但卻無效果。今天再派執行人員至其住處現場執行，亦未遇見黃姓義務人，執行官已於其門口留下現場執行通知，桃園分署查得黃姓義務人有薪資所得，已核發命令扣押其薪水，以彰顯桃園分署強力執行決心。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕，以維護用路人人身與財產安全，若收到罰單，務必於期限內自行繳納欠款，切勿心存僥倖，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期繳納事宜，以免財產遭到強制執行。

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