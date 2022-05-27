三寶害命畫面曝！外線鬼切衝出迴轉　機車騎士閃不過慘成冤魂

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子25日下午開車從楊梅區楊湖路巷弄間出來，疑似天雨視線不明，黃男突然衝出迴轉，後方直行機車閃避不及發生碰撞，古姓騎士當場倒地昏迷，警方為2人酒測，酒測值均為零，古姓騎士送醫急救1天後仍宣告不治，楊梅警方依過失致死罪嫌將黃姓男子移送桃檢偵辦，至於肇事原因仍待調查。

▲桃園市黃姓男子25日下午開車由楊梅區楊湖路巷弄衝出欲迴轉，直行機車閃避不及撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子25日下午開車由楊梅區楊湖路巷弄衝出迴轉，直行機車撞上後人車倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，63歲的黃姓男子25日下午16時56分從楊梅區楊湖路三段135巷開出，欲迴轉往新竹方向行駛，但疑似未注意直行方向仍有機車，結果突然衝出巷弄後，55歲的古姓機車騎士來不及閃躲直接撞上人車倒地，古姓騎士當場昏迷。

▲桃園市黃姓男子25日下午開車從楊梅區楊湖路巷弄衝出，直行機車閃避不及撞上，車上留下明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方到場後進行酒測，2人均無酒精反應，古姓騎士送醫急救1天後仍因傷重不治，肇事責任尚待警方調查釐清，警方依過失致死罪嫌將黃男移送桃檢偵辦。

▲桃園市黃姓男子25日下午開車從楊梅區楊湖路巷弄衝出，直行機車撞上後車頭零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方呼籲，雨天視線不良，行車應減慢速度，路邊起步與迴轉車輛應確認左右無來車再駛入車道，尤其應禮讓直行車輛先行，以避免發生車禍意外。

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