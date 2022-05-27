6歲女童欠繳健保遭強制執行！桃園分署一查才知身世

▲謝姓女童欠繳保費遭移送。（圖／桃園分署）



記者柯振中／綜合報導

桃園市6歲的謝姓女童因為欠繳健保費被強制執行，法務部執行署桃園分署26日關懷訪視，發現謝姓女童父母離異，與5歲的妹妹都由外公扶養、照顧，生活相當困頓。桃園分署於是幫忙通報社會局、家扶中心，協助繳清欠費，並致贈慰問金。

桃園分署表示，謝姓女童目前就讀幼兒園大班，父母已經離異，母親也在女童2歲時入獄服刑，雖然已經假釋，但工作不穩定，因此女童與女童的妹妹由外公幫忙撫養。

由於外公收入微薄，加上女童外婆年邁生病，一家人過得相當困頓。為此，桃園分署執行人員26日前往探視，想趁著端午節前夕到家關懷，當時女童正在上學，因此桃園分署愛心社同仁將準備好的慰問金交給女童的外婆。

▼桃園分署執行人員伸出援手，給予女童一家援助。（圖／桃園分署）



此外，桃園分署也通報社會局、轉介家扶中心，社會局用補助款繳清了謝姓女童的滯欠健保費，家扶中心、社會局也每個月給予2位女童4千多元的生活補助金，大大紓緩了一家人的生活困境。

桃園分署說，未成年人會積欠健保費，大多是來自結構特殊或複雜的家庭，找不到可依附加保的人，有些人父母行蹤不明、入監服刑，或沒工作、無法以眷屬身分加保，有些可能遭到棄養、隔代教養或照顧撫養者非法定代理人。

桃園分署說明，未成年人沒有能力繳納健保費，變成滯納健保費的義務人被移送強制執行，若沒有適當給予扶助，恐怕衍生其他社會問題，因此需要大家的關懷、幫助。

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