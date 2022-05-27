2022城市博覽會募集療癒力量　邀請全台共創海派浪漫光雕秀

▲2022城市博覽會即將在6月10號至19號舉辦，基隆市長林右昌徵求全台民眾創作投稿，一同參與2022城市博覽會亮點活動「海派浪漫光雕秀」。



圖、文／基隆市政府提供

2022城市博覽會即將在6月10號至19號舉辦，基隆市長林右昌今（27）日發出號召，徵求全台民眾創作投稿，一同參與2022城市博覽會亮點活動「海派浪漫光雕秀」，期藉由大家的創作以及對基隆的想像，讓城市充滿療癒的力量。

海派浪漫光雕秀於2020年以正濱漁港為布幕，上演充滿基隆元素的光雕秀，燈光沿著屋簷打亮，接著出現大船入港、鯨魚緩緩游進、貓咪搖動尾巴賣萌等畫面，依然記憶深刻，創造了滿滿感動，各界團結克服所有限制順利完成展演。現在，海派浪漫再次回歸，要帶著滿滿能量療癒大家。

基隆市長林右昌表示，努力防疫，是為了要讓生活繼續下去。疫情期間大家都很辛苦，因此希望透過募集全台的療癒力量，邀請大家共創海派浪漫光雕秀，讓這座城市充滿色彩與力量，也讓所有人都有改變這座城市的機會。同時，以國家高度策劃的「2022城市博覽會」，共規劃3大展區一副展區，整合基隆建設資源，串聯各展區觀光亮點，將翻新大家對基隆的印象。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯表示，「海派浪漫光雕秀」除了邀請八斗國小、中正國小、正濱國小、和平國小、忠孝國小等5所本市中正區的國小共創，讓51班、853件小朋友的作品變成光雕秀展演的一部分，更擴大邀請全台民眾共創，募集各地的正能量，不論是您跟基隆的故事、或是要為誰加油打氣、甚至是大膽求婚，都歡迎下載圖畫紙，用手中的畫筆著色，完成屬於自己的夢想。

曾處長進一步說明，以往舉辦大型活動，一般民眾只是參觀，基隆城博是大家的城博，全台灣的城博。此次徵圖以打造共創平台的理念，讓大家參與，我們即日起開始到截稿日，預計收兩百份，將作品掃描後將安排節目檔次，化為光雕秀，讓民眾的作品有機會成為展演的一部分。

海派浪漫光雕秀全民徵稿活動方式說明

1.即日起受理報名，請自行下載圖畫紙並以A3尺寸印出，圖畫紙連結：https://reurl.cc/M06N3p

2.投稿作品請於6月9日前寄至（23741）新北市三峽區大德路282號6樓，截稿基準以郵戳為憑。

3.全台徵選限額200件作品，將以收件優先順序進行節目安排。

4.相關注意事項詳圖畫紙下方說明，並請於投稿前簽名，未簽名視同不符合活動資格。

2022海派浪漫活動資訊：

展演日期：6月10日至6月19日

展演時間：每日19:00～21:30，主秀每20分鐘一場，每場3分鐘，最後一場主秀展演時間為21:20

展演地點：基隆市正濱漁港