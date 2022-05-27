精神科醫院爆大型感染「就地隔離」　護理師哭：等於要我們全都中

▲基隆精神科醫院爆發院內感染。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一所精神病患醫療院所爆發院內感染，目前為止共17位工作人員、91位住民，今天又傳出3名醫護人員確診，共111人確診，院方採取確診者「就地隔離」，導致感染人數越來越多。院內護理師哽咽指控，醫院完全沒有分艙分流，沒確診的不敢回家，就睡在醫院空病房，「等於要我們全都中」。

民眾黨基隆市議員參選人林毓峯指出，1名護理師向他透露，今天又有3名醫護人員也確診，這兩天至少有6輛救護車載走確診重症者，但醫療資源嚴重匱乏；醫院2、3、5、6樓沒有分艙分流，也沒有固定快篩，藥物嚴重不足，護理師只能自行到藥局買藥給患者服用，由於確診者越來越多，院方要求「就地隔離」，沒染疫的乾脆睡在空病房，到最後就是所有人都確診。

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民眾黨基隆市議員參選人林毓峯轉述護理人員反映，醫院缺乏感控經驗，呼籲基隆市衛生局長吳澤誠重視院內嚴重感染問題，以及醫療藥物、快篩缺乏，盡快派人協助。

吳澤誠表示，這間醫療院所專門收治精神病患者，共有35名工作人員、165位住民，共200人，在5月1日通報1位護理師確診後，衛生局馬上介入，並將5、6層這兩樓當成居隔，整個醫院進行清消、分倉分流，防護也升級，且要求該院不論輕中重程度的精神病患者，全部停止所有活動。

吳澤誠也指出，在5月1日至26日，共有17位工作人員、91位住民，共108人確診，只要有快篩陽性就通報，工作人員每天篩檢、住民固定時間監測，目前已有7工作人員、29住民解隔，接近半數大部分為輕症，只有26日因為1名住民血氧下降，安排轉送基隆長庚治療。

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