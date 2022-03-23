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全市都是展區！「城市博覽會」24小時不斷電玩基隆　海上觀展首次上場

▲▼ 全市都是展區！「城市博覽會」24小時不斷電玩基隆　海上觀展首次上場 。（圖／基隆市政府提供）

▲「2022城市博覽會」將於4月22日到5月2日盛大登場，基隆市政府3月22日在臺北松山文創園區舉辦記者會，首次曝光城市博覽會宣傳影片和大會主視覺，以「改變台灣，起點基隆」翻新大家對基隆的印象，市長林右昌和曾姿雯處長、徐燕興處長與策展團隊熱情邀請全國民眾一同參與，體驗基隆城市魅力。（圖／基隆市政府提供）

記者洪菱鞠／台北報導

基隆在近年不斷翻新，周末假日吸引遊客爭相到訪，像是正濱漁港的彩色屋，不僅是IG拍照打卡熱點，更有「台版威尼斯」之稱，然而基隆魅力不止於此，即將於4月22日到5月2日盛大登場的「2022城市博覽會」，就要全面翻轉大家的印象，市長林右昌22日率領市府團隊，共同出席在臺北松山文創園區舉辦的記者會，熱情邀請全國民眾一起共襄盛舉之外，更提前預告城博會不能錯過的三大特色亮點，尤其整個城市都是展區，來基隆除了遊山玩水，更可以從白天一直玩到晚上。

記者會也邀請七年來參與改變基隆的建築師、設計師和企業家人士，包括logo K 設計者 SAM BRANDESIGN創意顧問王明嘉、SAM BRANDESIGN負責人王鄉誠、社計事務所執行長吳漢中、柏成設計建築師邱柏文、三頁文創辦人顏伯駿、宋鎮邁設計師、張維真老師、叁式設計、築點設計、擷果Ryan、當若科技、宜東、左腦 程詩郁、米力、徐仲、曹銘宗、天衍光藝、合方創意、桔禾、安益國際展覽等都出席，為2022城市博覽會眾志齊心。

過去七年來，市府團隊以大台北都會區「超北城市」尺度規劃，啟動一系列城市設計運動，逐步翻新基隆樣貌，而歷經整整2年籌備規劃的「2022城市博覽會」，就以整個基隆城市作為展場，主題訂定為「起點城市」，要帶領大家重新認識、發現基隆的蛻變，感受新海港的熱情，不再只停留於印象中「雨都」黑黑暗暗的色彩印象。而距離開展倒數1個月，林右昌努力為活動宣傳的同時，也強調城博會內容「精彩、精彩、非常精彩」，透過策展將可看到關於台灣的歷史、海洋文化，以及城市發展的願景和價值。

▲▼（業配）基隆城市博覽會啟動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲為彰顯基隆的年輕活力，在記者會上，林右昌率領展區策展的觀光及城市行銷處長曾姿雯、文化局長陳靜萍、都市發展處長徐燕興及產業發展處長黃健峰等人踩著滑板車進場，象徵2022城市博覽會主題「起點城市」正式啟動，不只宣告這是基隆新起點，也希望傳遞全國民眾「認識臺灣，就從認識基隆開始」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）基隆城市博覽會啟動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲「2022城市博覽會」籌備許久，林右昌感謝市政同仁的努力，也感謝公共藝術、城市環境建築、景觀設計等優秀專業團隊，一起參與此次活動，讓策展能夠完成。（圖／記者周宸亘攝）

林右昌說，基隆港曾經是全世界第七大的貨櫃港，也是全台第一大港口，不只現代化的漁業在基隆，包括都市化、縱貫線、鐵路等發展起點也都從基隆開始，甚至遠在400年前，西班牙人1626年在和平島築城，蓋了一座聖薩爾瓦多城，只比台南的熱蘭遮城晚了兩年，台灣的水準原點與近代史，在基隆都有完整呈現；有別於其他城市過去所舉辦的類似活動，「2022城市博覽會」不只是一個設計展，也包含文化和歷史的展演，展現海港城市的未來以及最重要的生態永續。

林右昌提到，「2022城市博覽會」主要有三大亮點，一、把整個城市做為策展空間，也就是「城市即展場」，共規劃三個展區和一個副展區，分別以港口城市、文化歷史、生態永續、海洋生活，做為策展主題；二、夜間也可觀展，結合公共藝術的光雕設計，不只是絢爛奪目，還非常有深度；三、基隆是一座海港城市，這次策展特別加入全台首次上場，只有來到基隆才看得到的海上觀展。而整個展期長達11天，活動從早上10點一直到晚上9點半，時間非常長，預估參與民眾可望突破100萬人以上。

為了傳遞「認識台灣，就從認識基隆開始」，同時盤點市政執行成效和未來城市擘劃，基隆市政府以國家高度策劃「2022城市博覽會」，邀請打造觀光列車鳴日號的「柏成設計」操刀主展館，金曲獎視覺設計師顏伯駿負責大會主視覺和宣傳影片規劃，並匯聚國內多個知名創意整合、展演策劃專業團隊，整合基隆建設資源，串聯各展區觀光亮點，共同精心打造。

針對此次展區規劃，A展區以基隆港開展，往西上到太平山城到基隆地標，往東到基港大樓、基隆美術館（原文化中心），運用西二倉庫、舊火車站和太平國小三個修復後的歷史建築，展現「基隆市港再生標竿計畫」成果。B展區從舊漁會正濱大樓為起點，沿正濱漁港來到色彩屋，串連和平島，爬梳基隆細緻歷史文化脈絡。

C展區以海科館為核心，融入潮境公園、八斗子漁港，以「聽見海洋多元的聲音」為主軸，聚焦基隆參續海洋政策；另將結合劇場表演及展覽，在沙灣歷史文化園區和要塞司令部之間的歷史建築群為主的K展區，呈現基隆多元文化底蘊。每個展區都由全台最新銳的策展團隊，導入美學、設計、建築、藝術、科技和燈光技術，打造專屬主題特色展演。

基隆「2022城市博覽會」（圖／基隆市政府提供）

▲▼「2022城市博覽會」串聯基隆各觀光亮點，展現不同以往的城市魅力。（圖／基隆市政府提供）

基隆「2022城市博覽會」（圖／基隆市政府提供）

另外，在A展區小艇碼頭與B展區正濱漁港間，安排海上觀展服務，全新的豪華客船從A展區小艇碼頭直達正濱漁港色彩屋，旅客可以從海上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景及光雕秀，還可以藉由全程導覽解說感受基隆豐富及獨特的城市亮點。

基隆「2022城市博覽會」（圖／基隆市政府提供）

▲海上觀展體驗以及絢爛奪目的夜間觀展，是城市博覽會觀展一大亮點。（圖／基隆市政府提供）

其中，光雕展演區域包含了基隆KEELUNG地標、基隆美術館（原文化中心）及海洋廣場，分別有山海城、起點城市、山海洄遊、海境4大主題，共同串聯港、城、丘空間，透過光電藝術元素，結合燈光、照明設計、建築光雕等方式，重新詮釋基隆豐厚的人文與觀光。

從室內展覽空間到戶外地景風情，從海岸線到山城視角，「2022城市博覽會」要創造24小時不斷電玩基隆的全新體驗，同時在各展區也會推出特色市集，並串連地商家推出限定商品伴手禮，讓民眾吃喝玩樂全滿足。官網近期將會正式上線，分享更多詳細資訊和各項展演活動時間。

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