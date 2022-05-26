基隆+1690！6歲↓幼童增107人確診　專責病床收治201人

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心26日公布國內本土病例新增8萬1852例，其中基隆新增1690例。市長林右昌表示，在這1690例中，其中女性959人、男性則有731人；若以年齡別區分25-34歲最多，有315人占比18.64%，35-44歲次之，有302人占比17.87%，至於75歲以上的長者有62人、65-74歲有154人、6歲以下有107人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計1817人，昨日全市社區篩檢站共計篩檢635人，本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬6637人次。今日起社區篩檢站改以「快篩陽認定確診」並提供症狀給藥服務，上午總計通報確診300人，其中289位提供症狀給藥。

另外，發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童的部分，截止今天中午統計，已發給0至7歲幼童5158人共1萬5474劑、孕婦282人共發出1410劑、新生兒16人共80劑，總計已發給5456人，共1萬6964劑快篩。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治201人、空床34床，空床率14.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症56名、中症28名、輕症60名；部立基隆醫院：重症9名、中症31名、輕症8名；三總基隆分院：輕症8名；礦工醫院：輕症1名。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估7萬3932人，利用快速通道的有2萬0499人，有3萬1545人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬4518人，另有7027人條件不符合。

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