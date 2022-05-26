基隆65歲↑長者打疫苗加碼送　林右昌：贈500元禮券+4劑快篩

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為了鼓勵長輩儘速完成疫苗施打，基隆市長林右昌宣布，即日起至6月30日止，除現有贈送的500元禮券外，中央加碼送2劑快篩，市府再加碼送設籍在基隆的市民2劑快篩，給前來施打疫苗之65歲以上（原住民55歲以上）長輩，加速提升防護力。

林右昌表示，中央為鼓勵長者完全接種疫苗，現在施打疫苗的65歲以上長者（原住民55歲以上），均可免費獲得2劑快篩試劑，基隆市本島的疫苗施打率已是全島排名前段生，現在基隆針對設籍在基隆的長者，再加碼發送2劑快篩，合計發送4劑快篩，籲請尚未接種疫苗長者，踴躍前往施打。

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林右昌指出，目前本市65歲以上長輩疫苗施打率，已經來到第1劑84.4%、第2劑80.4%、第3劑63.8%，雖疫苗施打率在全國名列前茅，但為了鼓勵尚未完成基礎劑及追加劑施打的民眾，儘速完成疫苗施打產生保護力。

林右昌表示，除了中央統一發放500元禮券及2劑快篩外，市府針對基隆長者再加碼發送2劑快篩，也就是設籍在基隆，65歲（原住民55歲）以上長者前來施打疫苗，共可獲得500元禮券、4劑快篩。

林右昌提醒民眾，500元禮券及4劑快篩發放期間，從5月26日起至6月30日止，不管是基礎劑或追加劑，民眾只要符合施打資格，攜帶健保卡及小黃卡前往本市合約醫療院所施打疫苗即可獲得。

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