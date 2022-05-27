基隆7歲童誤打BNT成人劑量胸悶送醫　家長氣炸...診所：誤當大人

▲基隆7歲童誤打BNT成人劑量送醫，診所事後坦承疏忽。（下圖同／黃紀棠提供）

記者郭世賢、戴上容／基隆報導

基隆7歲男童日前到基隆某診所施打疫苗，診所卻打錯疫苗CC數，造成男童出現胸悶不適症狀急送往長庚急診，診所李姓醫師解釋，因為當天是BNT施打第一天，人數較多，加上男童較高大，因此誤以為符合12歲，誤打了成人0.3CC的量；基隆市政府表示，針對個案將進一步了解。

基隆市國民黨安樂區市議員參選人黃紀棠說，23日BNT開打第一天深夜，他接到民眾陳情，電話中家人非常著急，因為診所誤將成人劑量的BNT疫苗注射給7歲的小朋友。小朋友周一施打完當天有忽冷忽熱、想吐、發燒，周二情況狀況暫時穩定，周三卻出現胸悶不適症狀，已送往長庚急診，所幸無事。

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黃紀棠提出質疑，為什麼診所會發生誤打？要求衛生局徹查是否還有其他劑量誤打事件，目前是疫情艱困時期，大家都體恤醫護人員的辛勞，不過注射疫苗並非小事，尤其兒童施打疫苗尤須小心謹慎，呼籲市府主管機關應關切疫苗施打情況，切莫忽視兒童權益，並確保類似事件不要發生。

家屬事後受訪表示，學校發的是莫德納通知單，因為他們想要打的是BNT，沒有注意5月30日才開始打莫德納，因此他們23日就直接到診所，但診所沒有再查證，診所方主動通知說打錯了，才知道被誤打。

該診所李姓醫師接受電訪表示，23日BNT開打第一天，很多人衝進診所要打，男童因為長得比較高大，院方誤以為已經符合12歲規定，因此施打了成人的0.3CC數，小朋友應打0.2CC。發現誤打成人劑量後，診所主動追蹤處理，男童有肚子不舒服及發燒等狀況，都協助處理，目前狀況也穩定。

基隆市政府表示，BNT到貨後，基隆小學幼童疫苗，第二波是安排在5月30日統一在學校施打，針對此個案了解中。