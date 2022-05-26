屏東縣高中以下學校　暫停實體課程延長至6／5

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於疫情嚴峻，屏東縣高中以下各級學校原先暫停實體課至5月29日，經縣府團隊評估，26日宣布暫停實體課程延長至6月5日止，持續實施遠距教學一週。而5-11歲輝瑞兒童疫苗（BNT）自5月30日起展開校園施打作業，仍照常進行，家長可帶孩子依各校規劃施打日期返校施打疫苗。

縣府指出，由於疫情仍未降溫，在考量減少人員流動，避免增加學生校園染疫風險，及減少學校防疫量能與壓力下，決定再延長暫停實體課程一週，自5月30日起至6月5日止，對象包括本縣高中以下各級學校至幼兒園、補習班及課照中心學生，私立幼兒園在加強防疫措施下可彈性自行決定是否比照辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育處表示，學校暫停實體課程期間，教師可採同步、非同步或混成線上教學方式，讓學生居家遠端進行學習，而縣府之前亦透過線上演練計畫請各校師生熟悉遠距教學設備操作，目前教學狀況順利；如果學生家中設備不足，均可以向學校提出借用，教育處也會統籌提供或調配鄰近學校設備支援，例如筆電、平板、4G無線網卡、網路分享器等，讓學生學習不中斷。

若家長因故無法照顧孩子，可將孩子送到學校，學校也會安排人力提供學生到校學習、照顧及用餐，讓家長能安心工作。