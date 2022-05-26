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苗栗宣布「還沒提早放暑假」　遠距課程延至6／2

▲線上課程、線上上課。（圖／新竹縣府提供）
▲繼新竹縣市後，苗栗也宣布線上課程延至6月2日。（示意圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／苗栗報導

因應疫情持續蔓延，為降低孩子感染風險，苗栗縣高中、國中、國小持續採取「遠距教學」至6月2日，公私立幼兒園、補習班及課照中心(安親班)得參考彈性辦理暫停實體課程，惟若有照顧需求學生仍可到校，高三、國三同學維持5月23日至畢業典禮前一天。

苗栗縣政府表示，高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至至6月2日，目前並無規劃提早放暑假的作法。

此外，若期間適逢學校畢業考試仍維持紙筆測驗安排者，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理，另外，入校施打BNT疫苗作業仍照原規劃，6月1日起陸續到校集中施打，依照排定期程，請學校務必通知學童返校施打，學童5月25日起亦可至各別醫療院所施打。

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有關國中應屆畢業生升學部分，依據教育部最新函示，各入學管道各項招生作業，彈性採行線上、傳真、郵寄、電話或至現場等方式辦理，教育處也特別提醒請學生及家長，務必注意各入學委員會及各國中網站公告，升學相關問題可洽各學校承辦處室。

後續最新措施，將因應疫情發展及中央疫情指揮中心應變，相關訊息會即時公布於縣府網站。家長有任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線037-559682。

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