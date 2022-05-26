彰化+3217！線上教學至6／5不提前放暑假　端午節過後滾動式檢討

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今新增3,217例(64例未列案號)，衛生局表示，即日起快篩陽性，可就近前往139家「快篩陽性確診暨抗病毒藥物治療院所」進行確認，具重症風險者，可就近前往19家「抗病毒藥物行動醫療站」醫院進行確認，皆不須PCR，長者或高風險群體經醫師評估，開立抗病毒藥物治療，可以減少民眾變成中重症的風險。

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▲彰化縣5月26日新增3217例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

教育處表示，為了提升國小學童疫苗接種率，以減輕學童返校風險，高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延續線上教學到6/5日，今天幼兒園到校上課有4,809人，高中以下到校總共有4,193人，因須考量國小升國中課程銜接的問題，目前暫不考慮採遠距教學至暑假，端午節過後會再做滾動式檢討。

▲彰化縣到校上課情形。

彰化縣自5/25-6/11日施行校園BNT疫苗，國小預估有5成學生，但因疫情升溫，昨天施打的比率增加到6成，診所安排5歲幼兒施打BNT疫苗，結果昨天很多外縣市也去排隊，目前診所疫苗估缺2萬劑，縣長王惠美拜託大家配合疫苗施打分流，國小學童請在校園安排的時程，到學校施打疫苗，讓5歲兒童家長可持意願書自行到合約醫療院所接種。

▲彰化縣學童施打BNT疫苗。

縣府指出，5~17歲學童目前符合施打BNT的有125,854人，同意接種國小學生預約有5成，預計259場次在6/14日前完成接種，縣長王惠美也拜託家長提醒小朋友，施打後要休息15~30分鐘，要多喝開水，家長也要多留意孩子們是否有不舒服狀況，儘量避免去做劇烈運動。

彰化縣政府表示，兒童發現快篩陽性時，兒科防疫門診將提供快篩陽性確診及診療服務，縣內有36家70位基層兒醫師，針對兒童感染症之個別診斷、治療、採檢及轉診建議，就診兒童若出現相關症狀，經醫師評估有快篩需求者，提供免費快篩試劑，或接種疫苗諮詢建議，基層兒科防疫門診名單將公布在衛生局網頁。

衛生局指出，彰化縣PCR採檢站、家用快篩衛教站(合計19家)，即日啟轉型為「抗病毒藥物行動醫療站」，將提供快篩結果確認、用藥評估及高風險群體抗病毒藥物治療、就診民眾若出現相關症狀，經醫師評估有快篩需求者，提供免費快篩試劑。

另外為了照顧長者、弱勢朋友以及防疫第一線的清潔隊員，主動發放萬支快篩試劑，送到社區關懷據點有10,005支快篩試劑，屆時社區關懷據點或社區民眾如有需求，可以前來使用，可供社區民眾使用。

衛生局長葉彥伯表示，疫情目前起起伏伏，自今日起中央新的政策，用快篩陽性檢測，PCR檢測次數會下降，因所有確診都用快篩陽性判斷，預計之後快篩使用量會增加，縣府也已經做了快篩試劑配送。提醒外籍移工的新增個案每天都有，很多都是在職場，但發生群聚地點的大部分在宿舍，因此，要請管理、仲介單位多多幫忙，協助相關分艙分流的管理、匡列，最重要是語言問題，讓移工即使感染也有好的醫療照顧。