北高雄人千呼萬喚！高雄樂購廣場今試營運　打卡50元爽吃厚切牛排

▲北高雄人千呼萬喚的「岡山樂購廣場」26日試營運。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

又有新百貨！北高雄人期待已久的「樂購廣場」26日試營運，這是北高雄第一座大型複合式商場，現在歡慶開幕，餐飲集團就推出打卡評論，加價50元就能爽吃厚切板腱牛排！

岡山樂購廣場交通位置相當方便，門口正對高雄捷運南岡山站1號出口，出站不到1分鐘就能走到，今(26日)試營運仍免費停車，6月1日起才開始收費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼岡山樂購廣場5月26日試營運，多數店家仍未營業。（圖／記者許宥孺攝）

目前一樓3C流行公開櫃位有STUDIO A、SAMSUNG、全國電子。二樓生活選物有生活工場、宜得利家居、DAISO大創、詩肯柚木。美食餐廳有築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、春水堂、瓦城、勝博殿、八月堂、咚雞咚雞、黑浮咖啡、北村豆腐家豆腐煲、壽司郎等。

▲岡山樂購廣場秀泰影城將於6月8日試營運，屆時將是高雄最大影城。（圖／記者許宥孺攝）

四樓則規劃為秀泰影城，這將是全高雄最大影廳，影廳約15米高、挑高5樓影廳，共有13廳、1500個座位，還特別引進首座雷射4K超級巨幕影廳，預計於6月8日試營運。

▲築間幸福鍋物看好岡山人的消費力，蔬食、火鍋料採自助吧無限取用。（圖／記者許宥孺攝）

不畏疫情，築間餐飲集團看好樂購廣場的交通便捷性，大舉南下展店。「築間幸福鍋物」提供14種經典湯底、31種肉品主食，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，讓饕客大呼過癮。

「燒肉Smile」則主打個人燒肉套餐，一個人逛街、吃飯也不尷尬！業者表示，凡於燒肉Smile岡山樂購廣場門店消費，打卡分享（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠巨無霸草蝦79元加價購或50元厚切板腱牛排/厚切梅花豚排（兩選一）。

▲▼燒肉Smile主打個人燒肉套餐。（圖／記者許宥孺攝）

「燒肉Smile」提供23款個人燒肉套餐，主食有板腱牛、豚梅花、頂級的A5和牛、Prime 牛小排及伊比利豬等多種豪華經典肉品，還有雞胇、雞松阪、烏骨雞等少見食材供單點。單人消費滿400元，即可免費將越光米飯升級為蔥花玉子拌飯或蔥油拌飯。

▲▼岡山樂購廣場5月26日試營運。（圖／記者許宥孺攝）

記者今日上午實際走訪樂購廣場，營業半小時約入場1700人次，由於是平日，加上外頭遇雨氣候不佳，館內未有人潮擁擠、搶探新鮮狀況。開櫃率約六成，部分櫃位仍施工中，生活選物、服飾鞋包多已開櫃，STUDIO A、SAMSUNG、全國電子仍裝潢中。餐飲業像是瓦城、春水堂、壽司郎都還在籌備中，黑浮咖啡則是公告7月中旬開幕。

▲▼三樓美食餐廳多數仍裝潢籌備中。（圖／記者許宥孺攝）