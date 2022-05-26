金門不提早放暑假　國中以下遠距再延一周至6／2

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今（26）日金門縣新增75例本土確診個案，目前累計共有1700多人，收治中有50例，分別是15人在醫院、35人在加強型防疫旅館，其他為居家照顧。50例中有輕症、無症43例，中症4例，重症3例，醫院病床使用數15床，尚有25空床。而對於許多縣市都跟進國中小提早放暑假，金門縣府則表示沒有這樣的規劃，但國中以下遠距延長至下禮拜6/2號，連接端午連假。

▲0526金門縣疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



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縣府強調，許多人關心的國中小是否停課、提早放暑假，這部分金門縣並沒有這樣的規劃，國三學生將會持續遠距教學至畢業典禮前一天，國中以下、包含國小及幼兒園，停課不停學，決定再延一個禮拜，至6/2都採遠距教學，之後的上課狀況將會視端午連假後的人流、疫情以及疫苗覆蓋率做滾動檢討。

在縣內高中職部分，縣府表示教育部之前是希望各校能配合地方政府，但目前還沒接到教育部通知，由於縣內高中職屬於國立學校，將由他們來自行決定是否停課。

而從今天開始實施的快篩陽性、經醫師診斷後視同確診，金門縣目前經過通報，有3例快篩陽、經醫師確認後通報轉為確診，除金門醫院採取視訊診療、現場門診並行的雙軌措施之外，也有2家診所陸續上傳過快篩陽性的案例。

至於被問到台中宣布將會免費發放2劑快篩試劑給兒童，是否會參考辦理，金門縣府也回應正在檢討試劑量，如有進一步的措施會再向大家報告。